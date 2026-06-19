«Русмолко» вложит 18,5 млрд руб. в новые комплексы в Пензенской области

«Русская молочная компания» планирует вложить около 18,5 млрд руб. в новые проекты в Пензенской области. Гендиректор компании Суманта Кумар Де рассказал об этом на встрече с губернатором Олегом Мельниченко, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Русмолко" инвестирует 18,5 млрд руб. в пензенские проекты до 2030 года

Фото: Марина Окорокова "Русмолко" инвестирует 18,5 млрд руб. в пензенские проекты до 2030 года

Фото: Марина Окорокова

Срок реализации проекта оценивается в четыре года, валовое производство молока на новых мощностях запланировано на уровне до 450 т в сутки. «Русмолко» намерена построить комплексы для молодняка на 6 тыс. голов в Пачелмском районе и на 1,6 тыс. — в Сердобском. В том же муниципалитете запланировано создание двух молочно-товарных комплексов на 5 тыс. и 8 тыс. стойломест соответственно.

В пресс-службе пензенского правительства уточнили, что реализация проектов позволит увеличить объемы производства молока, создать рабочие места и расширить мощности для переработки и экспорта. С начала работы в регионе компания вложила в пензенский АПК более 28 млрд руб.

Марина Окорокова