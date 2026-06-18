В 2025 году три частные клиники Саратова получили 1,5 млрд рублей из ТФОМС

В Саратовской области наряду с государственными учреждениями медицинские услуги населению оказывают частные клиники, на которые также выделяется финансирование из бюджета. Об этом на заседании комитета по социальной политике Саратовской областной думы рассказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Сергей Заречнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Чиновник сообщил, что в 25 году медицинскую помощь в регионе оказывали 110 учреждений, из них 19 — это негосударственные, на которые потрачено 4,4 процентов от общей суммы финансирования. А именно 2 млрд руб. Клиника «Fresenius medical care» — 834 млн руб., больница РЖД — 501 млн руб., миллионов рублей, «Нефрологический центр» — 280 млн руб. и другие.

Комитет по социальной политике Саратовской областной думы заслушал отчет директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сергея Заречнева. Поводом для обсуждения стали цифры финансирования медицинских организаций в 2025 году. В регионе работали 110 учреждений, из которых 19 оказались негосударственными. На их долю пришлось 4,4% от общего объема бюджетных средств, выделенных на медицину, что в денежном эквиваленте составило 2 млрд руб.

Перечень услуг в частных и государственных учреждениях идентичен, объяснил господин Заречнев. Разница в объемах. По его словам, частные клиники дополняют государственные по ряду специфических направлений. «Львиная доля» процедур гемодиализа в амбулаториях и дневных стационарах региона приходится именно на частный сектор. Также саратовцы активно обращаются к частникам за офтальмологическими обследованиями и процедурой экстракорпорального оплодотворения.

В качестве примера он привел статистику по ЭКО. Государственный перинатальный центр проводит лишь 60% от общего количества этих процедур в регионе. Остальные 40% выполняют частные клиники. При этом представитель ТФОМС подчеркнул, что выделяемые средства не являются инвестициями в развитие частного бизнеса. Фонд оплачивает конкретную медицинскую помощь, оказанную пациентам по полису. Так, за гемодиализ частным организациям перечислили более 1 млрд руб.

Отдельной строкой в отчете прозвучали траты на лечение жителей области за пределами региона. В прошлом году ТФОМС перечислил 524 млн руб. на счета медицинских учреждений Москвы, Московской области, а также Чечни, Волгоградской и Пензенской областей. Господин Заречнев добавил, что в 2025 году в Саратове открылся онкоцентр, что позволило снизить число обращений в другие регионы. Однако жители по-прежнему вынуждены уезжать за помощью по травматологии, ортопедии и офтальмологии.

Татьяна Смирнова