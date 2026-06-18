Волгоградский экс-депутат Коротков проиграл апелляцию по делу о прекращении полномочий

Волгоградский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда, который изменил основание для досрочного прекращения полномочий экс-депутата областной думы Станислава Короткова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд подтвердил смену основания для увольнения экс-депутата Короткова

Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия» Суд подтвердил смену основания для увольнения экс-депутата Короткова

Фото: Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия»

Региональная прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства и установила, что господин Коротков совмещал депутатское кресло с руководством деятельностью ООО «Земля Профи». В феврале 2026 года досрочное прекращение его полномочий оформили как увольнение по собственному желанию. Такая формулировка, несмотря на антикоррупционные нарушения, позволяла сохранить государственные льготы и не исключала возможность переизбрания депутата.

Центральный районный суд Волгограда по иску прокуратуры признал эти акты незаконными и постановил прекратить полномочия господина Короткова с 12 февраля 2026 года в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции. Господин Коротков и его представитель обжаловали решение, однако Волгоградский областной суд оставил жалобы без удовлетворения.

Ранее Кировский районный суд Волгограда по требованию прокуратуры увеличил сумму взыскания со Станислава Короткова незаконно полученного дохода от бизнеса с 43,9 млн до 164,8 млн руб. в пользу государства.

Станислав Коротков, депутат IV–VII созывов от «ЕР», занимал в областной думе пост председателя комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Впервые был избран в 2009 году. Господин Коротков имеет высшее образование: в 1989 году он окончил Волгоградский химико-технологический техникум, а в 1998 году получил квалификацию экономиста после выпуска из Волгоградского государственного университета. С 1996 по 2009 год работал коммерческим директором ЗАО «Агропромснаб», затем стал главой ООО «Коммерческая фирма „Агропромснаб“». В 2016–2019 годах занимал пост руководителя по экономическому и финансовому развитию ООО «Завод стальных конструкций».

Согласно данным ЕГРЮЛ, в прошлом Станислав Коротков учреждал 10 организаций, связанных с оптовой торговлей черными металлами, арендой и управлением недвижимостью, строительством. Шесть юридических лиц ликвидированы. Последний бизнес, в котором ему с 2019 по 2025 год принадлежала доля, — московское ООО «Земля Профи».

Марина Окорокова