В саратовском минпроме заявили об отсутствии угрозы дефицита топлива

В Минпроме Саратовской области пригрозили топливному ритейлу проверками ФАС на фоне ажиотажа. Об этом ведомство сообщило по итогам встречи с участием представителей вертикально интегрированных нефтяных компаний и частных сетей АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Несмотря на повышенный спрос на топливо, участники встречи сошлись во мнении, что предпосылок для острого дефицита нет. На совещании стороны обсудили восстановлении запасов на станциях. Поставщики пообещали привлечь дополнительную технику для решения вопроса.

Также достигнута договоренность об усилении ежедневного мониторинга ценообразования. Глава министерства Михаил Торгашин напомнил ритейлерам о недопустимости спекулятивных наценок.

Нина Шевченко