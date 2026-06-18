В Астраханской области ограничат продажу энергетиков с 2027 года
Депутаты Астраханской областной думы приняли в первом чтении законопроект об ограничении продажи энергетиков. Предложение ужесточить правила продажи таких напитков внес руководитель региональной фракции ЛДПР Тимофей Щербаков, сообщили в пресс-службе думы.
Законопроект об ограничении продажи энергетиков был внесен на рассмотрение облдумы депутатом Тимофеем Щербаковым
Предположительно с 1 января 2027 года на территории Астраханской области будет запрещено торговать безалкогольными тонизирующими напитками (в том числе энергетическими) в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. Кроме того, продажу энергетиков ограничат в зонах рекреационного назначения — парках, скверах, на пляжах — в период с 9:00 до 23:00. Спикер областной думы Игорь Мартынов уточнил, что ко второму чтению проект закона доработают: перечень энергетиков, запрещенных и разрешенных к продаже, будет конкретизирован, сообщает «Интерфакс».
В феврале 2025 года депутаты областной думы отменили запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Правку регионального закона «О защите нравственности и здоровья детей» признали утратившей силу. Такое решение было обусловлено принятием повсеместного запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям до 18 лет на территории РФ с 1 марта 2025 года.