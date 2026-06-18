В Астраханской области ограничат продажу энергетиков с 2027 года

Депутаты Астраханской областной думы приняли в первом чтении законопроект об ограничении продажи энергетиков. Предложение ужесточить правила продажи таких напитков внес руководитель региональной фракции ЛДПР Тимофей Щербаков, сообщили в пресс-службе думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законопроект об ограничении продажи энергетиков был внесен на рассмотрение облдумы депутатом Тимофеем Щербаковым

Законопроект об ограничении продажи энергетиков был внесен на рассмотрение облдумы депутатом Тимофеем Щербаковым



Предположительно с 1 января 2027 года на территории Астраханской области будет запрещено торговать безалкогольными тонизирующими напитками (в том числе энергетическими) в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. Кроме того, продажу энергетиков ограничат в зонах рекреационного назначения — парках, скверах, на пляжах — в период с 9:00 до 23:00. Спикер областной думы Игорь Мартынов уточнил, что ко второму чтению проект закона доработают: перечень энергетиков, запрещенных и разрешенных к продаже, будет конкретизирован, сообщает «Интерфакс».

В феврале 2025 года депутаты областной думы отменили запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Правку регионального закона «О защите нравственности и здоровья детей» признали утратившей силу. Такое решение было обусловлено принятием повсеместного запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям до 18 лет на территории РФ с 1 марта 2025 года.

Марина Окорокова