Суд обратил в доход государства более 100 млн со счетов матери экс-судьи Фомина

Волжский городской суд Волгоградской области обратил в доход государства более 101,5 млн руб., находившихся на счетах матери экс-судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд изъял у матери экс-судьи Фомина более 100 млн руб., полученных от продажи и аренды недвижимости

Фото: Нижегородский областной суд Суд изъял у матери экс-судьи Фомина более 100 млн руб., полученных от продажи и аренды недвижимости

Фото: Нижегородский областной суд

По данным суда, господин Фомин аккумулировал средства на банковских счетах своей матери Юлии Новиковой, не имевшей легальных доходов. Деньги были получены в результате продажи недвижимости и ее сдачи в аренду. Общая сумма накоплений на счетах родственницы составила более 100 млн руб.

Ранее Волжский городской суд обратил в доход государства имущество бывшего судьи на общую сумму 166 млн руб. В перечень вошли 35 объектов недвижимости и автомобиль BMW X6 XDrive 30D. Суд пришел к выводу, что господин Фомин нарушал антикоррупционные ограничения: получая доходы, не предусмотренные законом, он приобретал дорогую недвижимость и транспортные средства в Москве, Московской, Саратовской и Ростовской областях. Бывший судья оформлял их на родственников с целью сокрытия реального имущественного положения. Ответчиками по делу выступали его мать Юлия Новикова и супруга Елена Фомина.

Виктор Фомин являлся кандидатом на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. В ходе проверки было установлено, что активы его семьи сформированы за счет источников, законность происхождения которых не подтверждена. В частности, объекты недвижимости в Москве были зарегистрированы на мать и приобретены по заниженной стоимости в период, когда Фомин занимал должность Серпуховского городского прокурора Московской области.

Виктор Фомин окончил Саратовский военный институт МВД и Саратовский государственный социально-экономический университет. С 2002 по 2007 год работал в саратовской прокуратуре, затем перешел в Видновскую горпрокуратуру (Подмосковье). В 2011 году занимал пост серпуховского прокурора, а затем стал заместителем прокурора Ленинградской области, помощником судьи. Позднее перешел на госслужбу, был заместителем главы администрации Ростова-на-Дону, руководил филиалом «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» в Приволжском федеральном округе. В судейскую систему вернулся в 2016 году. С 2017 года работал в Нижегородском районном суде, затем был переведен в областной суд.

В феврале этого года господин Фомин ушел в отставку после того, как Высшая квалификационная коллегия судей отклонила его кандидатуру на пост заместителя председателя Нижегородского областного суда. 14 мая ВККС прекратила статус господина Фомина — судьи в отставке — лишив его соответствующих привилегий.

Марина Окорокова