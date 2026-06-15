Пензенец Петр Кочетков выиграл Кубок Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз»

Вратарь клуба «Каролина Харрикейнз», уроженец Пензы Петр Кочетков, стал обладателем Кубка Стэнли после победы команды над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии со счетом 4:2. Об этом сообщает «Пензаинформ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь из Пензы стал обладателем Кубка Стэнли, несмотря на травмы в сезоне

Фото: официальный сайт КХЛ Вратарь из Пензы стал обладателем Кубка Стэнли, несмотря на травмы в сезоне

Фото: официальный сайт КХЛ

Спортсмен начинал карьеру в пензенском клубе «Дизель», где выиграл чемпионат Поволжья, после чего выступал за команды НМХЛ и ВХЛ. В 2017 году он перешел в сочинский клуб, а через два года его обменяли в рязанский «Витязь». Тогда же господина Кочеткова выбрали на драфте НХЛ во втором раунде.

Контракт с командой из Северной Каролины хоккеист подписал в 2021 году. За последние три года Петр Кочетков провел больше всех матчей и одержал наибольшее число побед среди голкиперов «Харрикейнз». Также у него самый высокий процент отраженных бросков и лучший коэффициент надежности при количестве игр не менее десяти.

В сезоне 2025/26 Петр Кочетков пропустил большую часть времени из-за травм. Он сыграл только девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и участия в плей-офф не принимал. Несмотря на это, имя Петра Кочеткова будет выгравировано на Кубке Стэнли согласно правилам лиги.

Марина Окорокова