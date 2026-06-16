В Волгограде начался суд об изъятии у экс-сотрудника Росприроднадзора 18 млн рублей

Дзержинский районный суд Волгограда начал рассмотрение иска прокуратуры к бывшему заместителю руководителя Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина. Надзорное ведомство требует обратить его имущество в доход государства, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Александр Галушкин с ноября 2023 года по декабрь 2024 года приобрел имущество на неподтвержденные доходы, уверяет прокуратура. Он купил автомобиль «Toyota RAV 4» 2023 года выпуска и две квартиры в г. Волгограде — на ул. им. Кортоева (57,6 кв.м) и на бульваре им. 30-летия Победы (45,8 кв.м). Общая стоимость имущества составила почти 15,8 млн руб. Объекты были номинально зарегистрированы на его мать, которая не имела достаточных легальных источников дохода для таких покупок.

11 июня 2026 года исковое заявление принято к производству суда. В порядке подготовки дела к разбирательству суд уточнил фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, рассмотрел ходатайство о наложении обеспечительных мер и определил круг лиц, участвующих в деле.

Никита Маркелов