Саратовское правительство утвердило приоритетные предприятия для трудоустройства

Правительство Саратовской области определило список получателей государственной поддержки в трудоустройстве. Соответствующее распоряжение опубликовано 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

В перечень предприятий, которые получат кадровый приоритет в рамках реализации нацпроекта «Кадры», вошли более 160 компаний. Среди них «Россети Волга», «Газпром Трансгаз Саратов», Балаковская АЭС, «СЭПО-ЗЭМ», «Торэкс», «Саратовнефтегаз», мебельная фабрика «Мария», хлебокомбинаты и застройщики.

Уровень безработицы в регионе составляет 0,3%, сообщал в начале года губернатор Роман Бусаргин. При этом в мае министр промышленности Михаил Торгашин заявлял, что на промпредприятиях не хватает еще 3,5 тыс. человек.

Нина Шевченко