В Саратове замминистра сельского хозяйства подвел итоги уникальной посевной

В Саратовской области завершается посевная кампания. Ее итоги в областной думе на заседании комитета по аграрным вопросам подвел заместитель министра сельского хозяйства Игорь Гриднев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Чиновник назвал посевную кампанию этого года сложной, уникальной по природно-климатическим условиям. По данным метеорологов, схожие условия в Саратовской области наблюдались в 1951 году. Частые осадки сдерживали и сдерживают проведение полевых работ. Сев ведется в «природные окна», когда у аграриев появляется возможность работать в полях.

На данный момент продолжается сев поздних культур: гречихи, проса, кукурузы, подсолнечника. Работы планируется завершить до 20 июня. На сегодня засеяно 2,9 млн га, или 94% от плана. Осталось досеять около 120 тыс. га. Зерновых культур засеяно 960 тыс. га (80% от плана).

По словам господина Гриднева, погодные условия скорректировали стратегию и тактику весенне-полевых работ в сторону перехода от ранних зерновых культур к более поздним. Состояние посевов яровых культур оценивается от удовлетворительного до хорошего.

Садоводческие хозяйства провели закладку садов на площади 48 га садов интенсивного типа. На этой неделе до садоводческих хозяйств будет доведено 202 млн руб. субсидий, из них на закладку садов интенсивного типа – 167 млн руб., что позволит в осенний период заложить 365 га садов и провести работы по уходу за садами на площади 385 га.

Потребность аграриев в семенах полностью закрыта. При этом в текущем году приоритет был отдан отечественной селекции. Доля семян отечественной селекции по зерновым (без кукурузы) составила 96%, подсолнечника – 67%, сои – 60%, по кукурузе – 58%, отметил чиновник.

Татьяна Смирнова