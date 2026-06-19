В Астрахани на госпиталь для ветеранов войны выделили 191,5 млн руб.

В Астрахани начался поиск подрядчика на капремонт здания для госпиталя для лечения и реабилитации ветеранов войн Александро-Мариинской областной клинической больницы. По данным ЕИС «Закупки», региональный капстрой заплатит исполнителю 191,5 млн руб. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 июля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госпиталь для лечения и реабилитации ветеранов войн появится на базе АМОКБ в Астрахани

Фото: Яндекс Карты Госпиталь для лечения и реабилитации ветеранов войн появится на базе АМОКБ в Астрахани

Фото: Яндекс Карты

В двухэтажном здании госпиталя 1960 года постройки на ул. Татищева, 2а планируют отремонтировать перекрытия, фасад, входные группы, кровлю, заменить двери и окна, сделать внутреннюю отделку помещений. Помимо этого, на объекте отремонтируют инженерные системы и установят видеонаблюдение. Также подрядчику предстоит благоустроить территорию вокруг госпиталя. Срок выполнения работ — 31 января следующего года.

В апреле 2026 года, по сообщению ТАСС, депутат Госдумы РФ от Астраханской области Леонид Огуль заявил, что на создание реабилитационного центра для ветеранов войн выделят 310 млн руб. Он отметил, что отсутствие специализированного медучреждения для реабилитации ветеранов боевых действий является существенной проблемой для региона. Тогда для размещения госпиталя выбрали здание АМОКБ. Там планируется разместить поликлинику на 150 посещений в смену и три стационарных отделения на 70 койко-мест — терапевтическое, неврологическое и реабилитационное.

Позднее губернатор Игорь Бабушкин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о создании реабилитационного центра для ветеранов и участников СВО на базе АМОКБ. В марте 2026 года Астраханская область стала пилотной территорией по диспансеризации и глубокому обследованию бойцов спецоперации, получивших контузии.

Марина Окорокова