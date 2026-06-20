Крупнейшая атака БПЛА на Москву, открытие Ормузского пролива и снижение ставки ЦБ

Цитаты недели

«Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы» (президент США Дональд Трамп о подписанном соглашении с Ираном).

«Если мне сейчас позвонят и скажут, что у нас соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно — мы будем готовы… НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра» (командующий немецкими ВВС Хольгер Нойманн заявил о готовности к бою с Россией).

«Я не знаю, почему президент США ведет себя таким образом в отношении своих союзников. И это уже не в первый раз. Печально, что он не демонстрирует такой же решительности в отношении врагов Запада и США, и ведет себя с их руководителями более обходительно» (премьер-министр Италии Джорджа Мелони).