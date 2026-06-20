Крупнейшая атака БПЛА на Москву, открытие Ормузского пролива и снижение ставки ЦБ
Чем запомнилась неделя 15–20 июня: цифры, цитаты и факты
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Подмосковье
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Цитаты недели
«Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы» (президент США Дональд Трамп о подписанном соглашении с Ираном).
«Если мне сейчас позвонят и скажут, что у нас соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно — мы будем готовы… НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра» (командующий немецкими ВВС Хольгер Нойманн заявил о готовности к бою с Россией).
«Я не знаю, почему президент США ведет себя таким образом в отношении своих союзников. И это уже не в первый раз. Печально, что он не демонстрирует такой же решительности в отношении врагов Запада и США, и ведет себя с их руководителями более обходительно» (премьер-министр Италии Джорджа Мелони).
Цифры недели
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых.
Днем 18 июня Минобороны РФ отчиталось, что за сутки ПВО России сбила 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб. Около 200 беспилотников было перехвачено на подлете к Москве.
Евросоюз ввел новые санкции против России, включив в черный список более 80 физлиц и организаций.
SpaceX привлекла на IPO $85,7 млрд. Общая оценка SpaceX инвесторами составила $1,77 трлн.
В Китае хранится до $50 млрд заблокированных активов Ирана.
Более 90% полотна панорамы «Оборона Севастополя» утрачено после атаки ВСУ.
За один день, 15 июня, совокупное состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на $336 млрд.
90% россиян поддержали бы появление в России закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие.
Издательство «Просвещение» пообещало 500 тыс. руб. за данные о производителях поддельных учебников и пособий для начальной и средней школы.
Более 1,1 тыс. иностранцев получили в России визу «традиционных ценностей».
Розничные продажи меда сократились на 7–8% год к году из-за роста цен.
Продажи черешни в конце мая — начале июня упали на 8–15% год к году.
Пентагон запросил у Конгресса на покрытие убытка от войны в Иране $80 млрд.
Маркетплейс Wildberries увеличил срок расчета с селлерами: за год доля сталкивающихся с задержками продавцов возросла с 30% до 76%.
По букве закона
Президент Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва.
Сотрудники ФСБ доставили в Москву одного из самых влиятельных предпринимателей в Санкт-Петербурге — 75-летнего Илью Трабера, которого обвиняют в заказном убийстве.
Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам лишения свободы условно по делу об отмывании 115 млн руб.
Суд признал историка Тамару Эйдельман (внесена в реестр иноагентов) виновной в реабилитации нацизма и распространении фейков о ВС РФ. Ее заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Следственный комитет России добился заочного ареста и объявления в розыск Юрия Напсо, который с 2007 года был депутатом Госдумы от ЛДПР и в 2025 году лишился мандата за отсутствие на заседаниях в течение двух лет.
Отставки и назначения
Зампред правления, куратор ИТ-блока ВТБ Вадим Кулик покинул свой пост.
Новым членом совета директоров «Роснефти» избран ректор МГУ Виктор Садовничий.
Инициативы недели
Росавиация по представлению Минобороны с 20 июня ограничит полеты легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5,2 км в регионах Центральной России.
Сенат США заблокировал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Центробанки вывозят золотые запасы в свои страны из-за растущих геополитических рисков.
В Госдуму внесен законопроект, освобождающий граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или на местных дорогах.
Депутаты Госдумы предложили запретить передавать частным фирмам оборудование для фиксации нарушений ПДД.
Сделки недели
Yum Brands продала сеть пиццерий Pizza Hut за $2,7 млрд, пишет Reuters.
ВТБ продал девелоперскую компанию «Галс-Девелопмент» группе инвесторов. Сумма сделки составила более 100 млрд руб.