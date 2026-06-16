Дорожные ямы освобождают от штрафов

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или на местных дорогах. В настоящее время МВД может наложить штраф до 10 тыс. руб. за такие действия. Однако депутаты объясняют, что местные дорожники и коммунальные службы не всегда могут оперативно восстановить покрытие, в то время как граждане справляются с этой задачей быстрее. Правительство выступило против законопроекта, считая, что ремонтом дорог должны заниматься специалисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Группа депутатов от фракции «Новые люди» 16 июня внесла в Госдуму проект поправок в ст. 12.33 КоАП, которая определяет ответственность за повреждение дорог, угрожающее безопасности дорожного движения: штраф 5–10 тыс. руб. для граждан, 25 тыс. руб. для должностных лиц и 300 тыс. руб. для юрлиц. Парламентарии предлагают не применять санкции при ремонте дорог местного значения и на придомовой территории.

Жители многоквартирных домов и садоводческих товариществ часто сталкиваются с ситуациями, когда дороги во дворах или внутри кварталов долго не ремонтируются. Обращения в органы местного самоуправления и управляющие организации не всегда помогают оперативно устранить ямы и дефекты.

В результате граждане иногда пытаются самостоятельно ремонтировать дороги за свой счет, что может привести к штрафам.

В пояснительной записке приводятся примеры таких случаев. Например, в 2016 году в Астрахани жители одного из домов отремонтировали внутридворовую дорогу, после чего региональное УМВД оштрафовало нанятого для ремонта ИП на 25 тыс. руб. Также упоминается случай в деревне Пруддор Пермского края, где 70-летнего жителя наказали штрафом 5 тыс. руб. за попытку укрепить участок дороги обрезками от пиломатериалов. Житель Череповецкого района Вологодской области восстановил проезд к деревне и также был оштрафован. Депутаты из «Новых людей» считают, что поправки повысят вовлеченность граждан в решение локальных инфраструктурных проблем и создадут правовые условия для безопасного устранения дефектов дорожного покрытия.

По данным Минтранса, в РФ насчитывается 1,58 млн км дорог, из которых 66,3 тыс. км — федеральные (74% из них отремонтированы), 503,8 тыс. км — региональные (56% отремонтированы) и более 1 млн км — местные дороги (55% отремонтированы). Открытых данных по дворовым проездам нет.

Правительство законопроект не поддержало. Кабмин указывает на то, что нормы КоАП носят «охранительный» характер, и напоминает о том, что ремонтом занимаются органы власти, госкомпания «Автодор», владельцы земельных участков и другие ответственные структуры. «Ремонт дорог местного значения должен осуществляться с учетом требований законодательства»,— отмечает правительство. В кабмине опасаются, что предложенные поправки могут привести к фактической легализации нарушений законодательства.

Эксперт «Народного фронта» Катерина Соловьева признает проблему с оперативным ремонтом дорог, но считает, что поправки в таком виде принимать нельзя. «Залитая чем-то и отремонтированная яма лучше, чем яма без ремонта,— говорит она.— С другой стороны, если законопроект будет принят, люди начнут делать весь ремонт самостоятельно, что нарушает принцип регулирования отношений между обществом и властью». Она также отмечает, что предложенная формулировка может освободить от ответственности не только граждан, но и органы местного самоуправления, что недопустимо.

Зампред общественного совета при Росавтодоре Николай Быстров напоминает, что в советское время существовала практика строительства дорог «хозяйственным способом» (силами предприятий, которым, к примеру, нужна была дорога к заводу) — такие трассы отличались низким качеством и долго не служили. «Не хотелось бы повторять этот опыт сейчас»,— считает эксперт. При этом Николай Быстров считает, что не надо запрещать гражданам самим заделывать за свой счет ямы во дворе при бездействии местных властей.

Иван Буранов