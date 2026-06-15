В сложных ягодных условиях

Продажи черешни в конце мая — начале июня упали на 8–15% год к году. Это связано с увеличением стоимости: из-за ограниченного предложения рост цен на ягоды составил до 31%. Клубника в этом сезоне стала доступнее, но качество ее урожая оказалось низким из-за плохих погодных условий. Единственной растущей ягодой в рознице стала малина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Натуральные продажи черешни с 25 мая по 9 июня сократились на 15% в среднем на точку, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования). Аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) в период 25 мая — 7 июня зафиксировали снижение на 8% год к году.

Спрос на черешню падает в контексте роста цен.

В «Чек Индексе» говорят, что средний чек при покупке ягод в конце мая — начале июня составил 598 руб., прибавив год к году 11%. Аналитики «Эвотора» зафиксировали рост на 31% год к году: в рознице она стоит 847 руб. за кг. Это связано с заморозками в период цветения и сокращением импорта, объясняют в компании.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов поясняет, что на российскую черешню приходится 30% ассортимента сетей. Остальной объем импортный. Хотя руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий говорит, что доля отечественного урожая на рынке не превышает 10%. Господин Богданов основными поставщиками черешни для розницы называет Турцию, Узбекистан и Азербайджан. В «Магните» поясняют, что на предложении из первых двух сказались дожди. 10–15% черешни, по словам Ирины Козий, ранее обеспечивали поставки из Армении, которые сейчас ограничены.

Ирина Козий главным фактором снижения продаж считает падение доходов населения: спрос сокращается практически на все фрукты и овощи. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит об эффекте бережливого потребления. Граждане перераспределяют бюджет в пользу базовых продуктов.

Аналитики «Чек Индекса» отмечают, что продажи клубники в рознице в конце мая — начале июня сократились на 7% год к году.

Средняя стоимость ягоды, согласно «Эвотору», составила 496 руб. за кг, потеряв год к году 15%. Но Ирина Козий связывает падение цены с низким качеством российского урожая. В Краснодарском крае сошлись несколько негативных факторов: зимой снег повредил ягодные туннели (покрытые пленкой арочные конструкции), затем были две волны заморозков и дожди.

В результате на оптовых рынках, по словам госпожи Козий, стоимость клубники начинается от 150 руб. за кг. Это снижает привлекательность рынка для зарубежных поставщиков. Станислав Богданов говорит, что российская клубника сейчас формирует почти 70% ассортимента сетей.

Продажи голубики, согласно «Чек Индексу», в конце мая — начале июня 2026 года сократились на 9% год к году. Средняя стоимость в то же время сократилась на 4% год к году, до 1,3 тыс. за кг. Основной объем предложения в этой категории формирует импорт, дешевеющий вслед за укреплением рубля.

Заметный рост спроса аналитики «Чек Индекса» заметили только для малины: число покупок выросло на 14% год к году.

Это может объясняться эффектом низкой базы и расширением предложения. В «Магните» говорят об увеличении продаж малины в 2,8 раза год к году вслед за увеличением числа поставщиков. Ягоду начинают выращивать в туннелях.

Ритейлеры в целом продолжают верить в категорию ягод. Например, в Х5 “Ъ” пояснили, что продажи в категории в целом в «Перекрестках» в мае увеличились на 10%, в июне — на 17%. Крупные сети могут выигрывать на счет перераспределения трафика: в «Чек Индексе» говорят, что потребители реже покупают ягоды в сезонных точках, ориентируясь на привычный ритейл.

Александра Мерцалова