Росавиация ограничила полеты малой авиации в регионах Центральной России

Росавиация по представлению Министерства обороны ограничила полеты легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5,2 км в регионах Центральной России. Исключения будут действовать для «воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ

Ограничения на полеты вводятся для Москвы, частей Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. «Временный режим будет действовать с 20 июня 2026 года до особого уведомления»,— добавили в Росавиации.

Представление от военных Росавиация и Минтранс получили в конце прошлого месяца. Авиационные власти подчеркивали, что предложенные ограничения на полеты не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы. Однако, как писал «Ъ», под действие ограничений попадут до 1 тыс. пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. Эксперты предупреждали о возможной волне банкротств.

Другое важное последствие — невозможность выполнять тренировочные полеты, которые необходимы частным пилотам для подтверждения квалификации каждые два года и для сохранения умений. В реестре Росавиации числится около 15 частных учебных центров по подготовке частных пилотов в Москве и Подмосковье. По оценке МГУ на 2024 год, лицензиями частного пилота в России обладали около 10 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авиаторов приземлили».