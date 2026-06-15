SpaceX привлекла на IPO $85,7 млрд. Итоговая сумма стала известна после реализации дополнительных опционов (greenshoe overallotment options), которые андеррайтеры размещения распространяют в случае высокого спроса от инвесторов. Общая оценка SpaceX инвесторами составила $1,77 трлн.

Первичное размещение компании Илона Маска, как и ожидалось, стало крупнейшим IPO в истории — и по объему привлеченных средств, и по общей оценке компании. Ранее первое место удерживала саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла на IPO $26 млрд при общей оценке $1,7 трлн.

Реакция мировых СМИ на IPO SpaceX — в материале «Свидетельство непревзойденного влияния Илона Маска на воображение публики».

Евгений Хвостик