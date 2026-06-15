Командующий немецкими ВВС заявил о готовности к бою с Россией «сегодня ночью»

Германия готова сразиться с Россией «сегодня ночью». Об этом в интервью британской газете The Telegraph заявил командующий немецкими ВВС Хольгер Нойманн.

«Если мне сейчас позвонят и скажут, что у нас соответствующая ситуация, мы должны быть готовы немедленно — мы будем готовы»,— пояснил свои слова господин Нойманн.

Генерал уточнил, что речь идет не только о нападении непосредственно на Германию. «НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра. Я думаю, нам нужно приложить очень серьезные усилия для того, чтобы осуществлять наблюдение с точки зрения безопасности и, при необходимости, действовать в определенных регионах»,— добавил он. Хольгер Нойманн подчеркнул, что в случае конфронтации России с НАТО наибольший ущерб будет нанесен Калининграду, Кольскому полуострову и акватории Черного моря.

В начале июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британская разведка ожидает нападения со стороны России в 2030 году. В связи с этим он напомнил о необходимости нарастить инвестиции страны в оборону. Незадолго до этого в НАТО приняли решение о развертывании германо-нидерландского корпуса численностью до 60 тыс. человек для обороны восточного фланга альянса в случае нападения России. Президент России Владимир Путин неоднократно исключал возможность военного конфликта между РФ и НАТО.