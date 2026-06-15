Зампред правления ВТБ Вадим Кулик покинул свой пост

Зампред правления, куратор ИТ-блока ВТБ (MOEX: VTBR) Вадим Кулик покидает свой пост, сообщил CNews со ссылкой на источники. Информацию об уходе топ-менеджера ВТБ подтвердили три источника “Ъ”, близких к банку. Вадим Кулик, по информации “Ъ”, пока не определился с новым местом работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред правления ВТБ Вадим Кулик

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Зампред правления ВТБ Вадим Кулик

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ВТБ подтвердили информацию об уходе топ-менеджера. «Вадим Кулик покидает пост заместителя президента-председателя правления ВТБ после реализации поставленных перед ним ключевых задач. К настоящему времени в банке проведена масштабная технологическая трансформации, переход на единую импортонезависимую цифровую платформу нового поколения, внедрение ИИ-агентной общебанковской платформы и архитектурной основы для открытой банковской экосистемы, а также технологической интеграции банковских активов в единую систему», — сообщили в банке. В ВТБ отметили, что развитие технологической платформы и масштабирование ИТ-решений банка — следующий стратегический этап. О связанных с этим кадровых решениях будет объявлено дополнительно.

Вадим Кулик с 2008 года по 2017 год работал в Сбербанке, курировал работу блоков «Технологии» и «Риски», покинул банк в статусе зампреда правления. В мае 2017 года занял пост первого заместителя председателя правления «Открытие Холдинг» и в октябре того же года покинул его. В ноябре 2017 года назначен зампредом правления Газпромбанка, в июне 2019 года покинул этот пост. В сентябре 2019 года избран заместителем президента-председателя правления банка ВТБ, курировал IT.

Как сообщалось ранее, в рамках анонсированного партнерства ВТБ и Wildberries, глава WB-банка Георгий Горшков вернется в ВТБ, где займет пост зампреда правления и будет курировать розничный бизнес. «Логично, что с ним придет часть команды», — говорит один из собеседников “Ъ”. По словам одного из собеседников “Ъ”, в рамках договоренностей об альянсе в Wildberries было решено, что IT-блок банка возглавит представитель компании. Обязанности господина Кулика могут быть разделены между выходцем из Wildberries и первым зампредом ВТБ Ольгой Скоробогатовой. На эту позицию рассматривали технического директора Wildberries Сергея Бобрецова, знает один из собеседников “Ъ”. Он отвечает за работу центров обработки данных, сетей, серверов, каналов передачи данных, баз данных, облачной платформы и других систем. В Wildberries информацию не комментируют.

Ксения Дементьева