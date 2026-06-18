Оборотная сторона продаж

Один из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries увеличил срок расчета с селлерами. За год доля сталкивающихся с задержками продавцов возросла с 30% до 76%, для 17,5% предпринимателей просрочка превысила три недели. Задержки объясняются тем, что в условиях дорогих кредитов розница ищет новые источники пополнения оборотных средств. При этом продавцы вынуждены брать на себя дополнительные издержки, оплачивая услугу экспресс-вывода денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

76% продавцов на Wildberries в мае сталкивались с задержкой выплат, подсчитали аналитики сервиса «Точка сверки» (входит в консалтинговую компанию GoOmni). Годом ранее проблема была актуальна для 30%. Средний срок вывода средств сейчас составляет 26–30 дней после завершения расчетного периода. Годом ранее срок был 21 день.

Директор GoOmni Ефим Алдухов поясняет, что задержки актуальны для пользователей, которые не используют платную услугу экспресс-вывода средств. Правила площадки предполагают, что через 21 день после формирования отчета о продаже товара у селлера появляется возможность запросить средства. С момента подачи этого обращения у маркетплейса есть пять рабочих дней на выплату. Но фактически, по данным «Точки сверки», 67% продавцов получают деньги через 14 и более дней после запроса. У 17,5% срок вывода превышает три недели.

В Wildberries “Ъ” пояснили, что выплаты осуществляются в рамках регламента и заранее установленных сроков перечисления средств. Установленные рамки учитывают особенности современной электронной коммерции, включая логистические циклы, возвраты товаров и необходимость обеспечения стабильных взаиморасчетов между всеми участниками экосистемы, говорят в компании. Платформа не отрицает возможности возникновения технических задержек. Но системного характера они не носят, уверяют там.

Хотя на наличие проблемы ранее уже обращала внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В апреле регулятор выдал предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Поводом для него послужило увеличение сроков выплат селлерам, ухудшившее их финансовое положение. Исправить нарушение компании должны были до 15 мая 2026 года. Сейчас ведомство работает с бизнесом над надлежащим исполнением предупреждений, заявили в ФАС.

Ефим Алдухов считает задержку выплат актуальной проблемой в первую очередь для Wildberries. На Ozon такие случаи единичны. В среднем пользователи получают деньги через 17 дней после создания обращения. Год назад срок составлял 22 дня. В Ozon пояснили, что с декабря 2024 года платформа проводит выплаты каждую среду, через три недели после формирования заявки.

В конце прошлого года Wildberries анонсировал старт мотивационной системы для селлеров: достигнув в ноябре—январе установленных показателей целевого оборота, они могли рассчитывать на возврат части комиссии платформы. Предполагалось, что выплаты будут сделаны до 30 апреля, но до сих пор они не состоялись: компании понадобилось время на проверку. Обновленный срок их получения — после 13 июля. Telegram-канал «Клуб партнеров на маркетплейсах» ранее оценивал общий объем задержанных средств в 6 млрд руб.

Из-за дорогих кредитов платформы начали использовать поставщиков как источник оборотного капитала, констатирует директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что увеличение сроков расчета наблюдается во всей рознице. Например, сети раньше рассчитывались с поставщиками непродовольственных товаров за 45–90 дней, а сейчас период доходит до 120–180.

Покупатели, по словам господина Гафарова, чаще требуют отсрочку, и поставщики вынуждены соглашаться ради сохранения объемов. Цикл расчета увеличивается в том числе из-за более широкого распространения удержаний, возвратов и дополнительных сверок, добавляют в сервисе «МойСклад».

Новый подход платформ повышает финансовую нагрузку на селлеров. Для финансирования операционной деятельности они вынуждены пользоваться услугами платного экспресс-вывода денег, доля которого в структуре выплат возросла с 13% в начале года до 33,6% в апреле, отмечают в «Точке сверки». Артур Гафаров констатирует, что острее всего проблема задержек стоит для импортеров и продавцов сезонных товаров.

Алина Мигачёва