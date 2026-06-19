Ректор МГУ Садовничий вошел в совет директоров «Роснефти»

Новым членом совета директоров «Роснефти» был избран ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с годового собрания. По данным агентства, господин Садовничий сменил в составе совета ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктора Мартынова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в совет директоров вошли 11 человек. Среди них — замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, вице-премьер России Виктор Новак, глава «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин и другие. Среди крупнейших акционеров «Роснефти» указаны «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%) и другие.

МГУ — ключевой вуз-партнер «Роснефти» последние 20 лет. Университет и компания сотрудничают по подготовке кадров, научным исследованиям, созданию инфраструктуры совместных проектов. На базе геологического факультета МГУ создан научный центр «Роснефти» по цифровым технологиям в нефтегазовой отрасли. На биологическом факультете открыты корпоративные магистерские программы «Геномика и здоровье человека» и «Алгоритмическая биология».