WSJ: большая часть замороженных иранских активов хранится в Китае
В КНР хранится от $20 млрд до $50 млрд заблокированных активов Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, общая сумма таких средств по всему миру может составлять до $100 млрд. После Китая на втором месте по объемам таких активов находится Ирак ($15 млрд). Третье место делят Индия и Южная Корея — по $7 млрд.
WSJ отмечает, что часть активов заморожена еще в 1979 году, когда в Иране произошла исламская революция. Однако основная часть активов приходится на платежи по нефти и/или электроэнергии, закупленных или законтрактованных у Ирана разными странами в последние годы.
Существенные объемы замороженных активов хранятся также в Катаре — $6 млрд, еще $3 млрд — в Японии, по $2 млрд — в США и Люксембурге, еще $1 млрд — в Омане.
По мнению опрошенных WSJ экспертов, власти Ирана не надеются на скорую разморозку всех активов, а нацелены на освобождение лишь четвертой части из них — около $24 млрд.
Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана с 2013 года, и в 2018 году торговля с КНР приобрела для Ирана "экзистенциальное значение" после выхода США из ядерной сделки и запрета на закупку иранской нефти. Китай не прекращал закупать иранскую нефть, что помогло иранской экономике оставаться на плаву в условиях санкций. Большая часть иранской нефти поступает на небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае. За 2025 год Иран экспортировал в Китай 520 млн баррелей сырой нефти.
Ранее американские чиновники просили Китай оказать давление на Иран в связи с атаками хуситов и ядерной программой. Однако Китай и Россия выступали против механизма "снэпбэк" (автоматического восстановления санкций ООН) в отношении Ирана. США вводили санкции против китайских компаний, включая нефтеперерабатывающий завод Hengli, за закупки иранской нефти. Однако администрация США опасается, что широкие санкции против китайских банков из-за их торговли с Ираном могут негативно сказаться на отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также привести к росту цен на нефть.