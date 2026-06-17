WSJ: большая часть замороженных иранских активов хранится в Китае

В КНР хранится от $20 млрд до $50 млрд заблокированных активов Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, общая сумма таких средств по всему миру может составлять до $100 млрд. После Китая на втором месте по объемам таких активов находится Ирак ($15 млрд). Третье место делят Индия и Южная Корея — по $7 млрд.

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WSJ отмечает, что часть активов заморожена еще в 1979 году, когда в Иране произошла исламская революция. Однако основная часть активов приходится на платежи по нефти и/или электроэнергии, закупленных или законтрактованных у Ирана разными странами в последние годы.

Существенные объемы замороженных активов хранятся также в Катаре — $6 млрд, еще $3 млрд — в Японии, по $2 млрд — в США и Люксембурге, еще $1 млрд — в Омане.

По мнению опрошенных WSJ экспертов, власти Ирана не надеются на скорую разморозку всех активов, а нацелены на освобождение лишь четвертой части из них — около $24 млрд.

Евгений Хвостик