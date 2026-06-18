Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком блогера Александру Митрошину по делу об отмывании 115 млн рублей. Также ей назначили штраф 900 тыс. руб. и конфисковали имущество на сумму легализованных средств, сообщает корреспондент «Ъ».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Митрошина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александру Митрошину задержали в марте 2025 года по возвращении из Арабских Эмиратов и поместили под домашний арест. Ей вменили п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). По данным столичного главка СКР, в 2020 и 2021 годах блогер заключила договор долевого участия на покупку двух квартир в строящихся домах в центре Москвы за счет денег, с которых в 2023 году не были уплачены налоги на сумму 127 млн руб. Митрошина погасила недоимку, после чего дело по обвинению ее в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) прекратили.

Адвокаты просили ее оправдать по обвинению в отмывании денег, указывая, что Митрошина признавала лишь факт покупки квартир, которые были куплены на доходы от законной деятельности, а потому говорить об отмывании «преступных» доходов нельзя.

Сама блогер в суде заявила, что у нее «не было умысла» на совершение преступления — она купила две квартиры стоимостью 55 и 60 млн руб., чтобы там жить, однако позже была вынуждена продать их, чтобы покрыть недостачу по налогам.

Прокуратура требовала конфисковать у Митрошиной 115 млн руб. — сумму легализованных средств, назначив ей три года в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб.

Мария Локотецкая