Суд приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно
Тверской районный суд Москвы приговорил к трем годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком блогера Александру Митрошину по делу об отмывании 115 млн рублей. Также ей назначили штраф 900 тыс. руб. и конфисковали имущество на сумму легализованных средств, сообщает корреспондент «Ъ».
Александра Митрошина
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Александру Митрошину задержали в марте 2025 года по возвращении из Арабских Эмиратов и поместили под домашний арест. Ей вменили п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). По данным столичного главка СКР, в 2020 и 2021 годах блогер заключила договор долевого участия на покупку двух квартир в строящихся домах в центре Москвы за счет денег, с которых в 2023 году не были уплачены налоги на сумму 127 млн руб. Митрошина погасила недоимку, после чего дело по обвинению ее в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) прекратили.
Адвокаты просили ее оправдать по обвинению в отмывании денег, указывая, что Митрошина признавала лишь факт покупки квартир, которые были куплены на доходы от законной деятельности, а потому говорить об отмывании «преступных» доходов нельзя.
Сама блогер в суде заявила, что у нее «не было умысла» на совершение преступления — она купила две квартиры стоимостью 55 и 60 млн руб., чтобы там жить, однако позже была вынуждена продать их, чтобы покрыть недостачу по налогам.
Прокуратура требовала конфисковать у Митрошиной 115 млн руб. — сумму легализованных средств, назначив ей три года в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб.
Уголовное дело против Александры Митрошиной по статье об отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) было возбуждено в марте 2025 года после того, как она была задержана в аэропорту Сочи по прилету из Дубая. Ей инкриминировали легализацию 127 млн рублей, полученных путем неуплаты налогов. Ранее, в 2023 году, в отношении Митрошиной уже возбуждалось дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) на сумму 120-127 млн рублей, но оно было прекращено после того, как блогер погасила задолженность. Тогда она утверждала, что не уделяла должного внимания бухгалтерской отчетности и что причиной стала ошибка внешней бухгалтерской компании.
По версии следствия, Митрошина, используя упрощенную систему налогообложения с лимитом 150 млн рублей, когда её доход превышал этот лимит, организовала поступление средств на счета трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уклониться от уплаты налогов. Эти средства она затем использовала для покупки двух квартир в Москве. Примечательно, что прокуратура изначально выступала только за домашний арест для Митрошиной, а не за содержание под стражей, учитывая её признание вины и готовность сотрудничать со следствием. Случай Митрошиной является одним из серии уголовных дел против блогеров по обвинениям в неуплате налогов и отмывании денег, аналогичные дела возбуждались в отношении Елены Блиновской и Валерии Чекалиной.