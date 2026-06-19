ВТБ продал «Галс-Девелопмент» более чем за 100 млрд рублей
ВТБ (MOEX: VTBR) продал девелоперскую компанию «Галс-Девелопмент» группе инвесторов. Сумма сделки составила более 100 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«“Галс-Девелопмент” прошел непростой путь и вышел в число лидеров сектора, в том числе благодаря нашей совместной работе»,— отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он добавил, что банк продолжит сотрудничать с девелопером.
ВТБ стал основным владельцем «Галс-Девелопмента» в 2009 году, когда приобрел контрольный пакет (51,24%) девелопера у АФК «Система». «Галс-Девелопмент» специализируется на коммерческой и жилой недвижимости высокого класса. Общий объем недвижимости в портфеле девелопера превышает 3,7 млн кв. м.
Банк стал продавать непрофильные активы с 2025 года. Тогда были реализованы гостиницы Hyatt Regency Petrovsky Park в Москве, Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в Казани и курортный комплекс Swissotel Resort Sochi Kamelia в Сочи. ВТБ также вышел из активов коммерческой недвижимости «Рождественка 8» и «Невская Ратуша». В апреле 2026 года банк продал торговый центр «Весна» на Новом Арбате.
Продажа связанных с недвижимостью активов банками и девелоперами — распространенная практика. Так, девелопер ЦДС сообщал о постоянной работе с земельным банком и регулярных сделках по покупке и продаже участков или готовых проектов. В 2024 году на рынке наблюдалось сокращение продаж девелоперами в крупнейших российских регионах на 25–40%.
В целом, выход иностранных инвесторов с рынка коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге привел к рекордному притоку инвестиций, поскольку эти активы продавались с дисконтом, что вызвало интерес у российских компаний. Однако в 2024 году ожидается спад инвестиционной активности из-за сокращения предложения и увеличения стоимости кредитов. Согласно заявлению главы ВТБ Андрея Костина в апреле 2023 года, перезапуск приватизации в России мог стать источником средств для новой модели роста экономики, хотя Кремль не обсуждал этот вопрос.