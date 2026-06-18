Атака БПЛА на Москву и область: 17 раненых, пожар на НПЗ, сотни перенесенных рейсов
В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек
В ночь с 17 на 18 июня произошла крупнейшая атака БПЛА на Москву. Силы ПВО сбили на подлете к столице более 190 беспилотников. В Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили. В четырех московских аэропортах в общей сложности отменено или перенесено более 500 рейсов. Последствия крупнейшей атаки — в подборке «Ъ».
Последствия атаки БПЛА на Московскую область
Фото: воробьёв.рф
Пострадавшие
Всего в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
- Девять человек пострадали в Котельниках, в том числе ребенок. Один взрослый отказался от госпитализации, еще одному мужчине помощь оказали амбулаторно.
- В Дзержинском мужчина с ранениями шеи доставлен в Люберецкую больницу.
- Три человека пострадали в Раменском, в том числе 10-летняя девочка.
- В Люберцах пострадали двое мужчин. Состояние обоих оценивается как средней тяжести.
- В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение плеча.
- Из ТЦ «Садовод» в Люберецкую больницу госпитализирован мужчина с осколочными ранениями брюшной стенки.
- Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, заверил губернатор. Власти находятся «на связи с семьями» и готовы оказать «всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака».
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для приема жалоб после атаки БПЛА. Для приема жалоб и оказания правовой помощи можно позвонить по телефону +7 (916) 240-31-28.
Разрушения
- В 6:15 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотникам удалось достичь НПЗ. Возникший пожар локализовали к 14:48 мск. По словам мэра, пострадавших нет. Это уже второй удар по НПЗ за неделю.
- Обломки дрона повредили здание на территории ТЦ «Садовод». Пострадавших нет.
- В Котельниках из-за падения обломков беспилотника загорелась кровля ТЦ «Белая Дача». Пожар в торговом центре потушили, сообщило МЧС. Площадь возгорания составила 25 кв. м.
- В Люберцах обломки БПЛА повредили здания фитнес-центра и объект в промышленной зоне, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
- В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Поврежден выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами. Также обрушились две балконные плиты, одна из них упала на детскую площадку.
- В деревне Степаново в подмосковной Электростали обломки БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила легкое ранение плеча. На улице Радио в Электростали после падения обломков загорелся автомобиль.
- В Чехове, в деревне Масново-Жуково, беспилотник попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. В поселке Крюково обломки БПЛА упали на нескольких дачных участках.
- Два дачных дома загорелись в Павловском Посаде, в деревне Фатеево.
Ситуация в аэропортах
Задержки и отмена рейсов
- Около 8 тыс. туристов столкнулись с отменой или задержкой рейсов в аэропортах Москвы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По подсчетам АТОР, с 5:00 утра до 14:00 на прилет и вылет было отменено около 120 рейсов. Еще более 160 рейсов задерживались больше чем на два часа.
- По информации Минтранса России, на данный момент 53 рейса задерживаются более чем на два часа. Пассажирам предоставляют питание, напитки, а также размещают их в гостиницах. О задержках и изменениях в расписании сообщили авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Россия».
- Согласно данным онлайн-табло, отменены более 170 рейсов «Аэрофлота» и ее дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы и в направлении столицы. Среди них — более 80 рейсов из Москвы и около 90 — в направлении столицы. Еще более 100 рейсов выполняются с задержками.
- «Аэрофлот» рекомендовал пассажирам отмененных рейсов не приезжать в аэропорты для возврата и переоформления билетов.
- В S7 сообщили, что при отмене рейса деньги за билеты можно вернуть или обменять их на другие при наличии.
- В четырех московских аэропортах в общей сложности отменено или перенесено более 500 рейсов, следует из информации онлайн-табло.
Работа аэропортов
- В настоящее время в Москве работают три аэропорта — Шереметьево, Внуково и Домодедово. Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию.
- В 7:10 мск пресс-служба Шереметьево сообщила об эвакуации пассажиров в безопасные укрытия, в том числе с бортов воздушных судов. До снятия ограничений они находились в укрытиях на паркинге.
- Инспекторы Ространснадзора выехали в аэропорты Москвы, где были ограничены прием и отправка рейсов из-за атаки БПЛА. Ространснадзор заверил, что держит ситуацию «под особым контролем».
Ситуация на дорогах
Движение транспорта
- Движение от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД было ограничено в обоих направлениях, сообщало ГУ МВД России по Москве.
- На юго-востоке Москвы частично перекрыто движение транспорта.
- Полностью закрыты: улица Капотня (от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД), улица Верхние Поля — от пересечения с улицей Марьинский Парк до выезда на МКАД.
- Временно изменены маршруты автобусов в районе Капотни. Со стороны МКАД: с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655. Со стороны улицы Белореченской: с710, с744, с768, с867, с754, м72, с9. В столичном Дептрансе призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей.
- Автобус 436 идет по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте; с394 — по МКАД с разворотом на 15-м километре без заезда на улицу Верхние Поля; с744 — по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк; 739к — по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе.
Рекомендации водителям
- Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов не останавливаться на МКАД и не отвлекаться за рулем во время движения.
- Ведомство напомнило, что остановка на проезжей части или обочине создает аварийную ситуацию и мешает проезду спецтехники и работе городских служб.
- Все участки МКАД оборудованы камерами фотовидеофиксации, за остановку в запрещенном месте грозит штраф.
Экология
- Мосэкомониторинг сообщил о низком уровне загрязнения воздуха в Москве. По данным на 14:00, максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений.
- В Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе установили 39 постов стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Они проводят отборы проб по 8 показателям в режиме онлайн, сообщили в Минэкологии.