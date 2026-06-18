Атака БПЛА на Москву и область: 17 раненых, пожар на НПЗ, сотни перенесенных рейсов

В ночь с 17 на 18 июня произошла крупнейшая атака БПЛА на Москву. Силы ПВО сбили на подлете к столице более 190 беспилотников. В Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили. В четырех московских аэропортах в общей сложности отменено или перенесено более 500 рейсов. Последствия крупнейшей атаки — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА на Московскую область

Фото: воробьёв.рф Последствия атаки БПЛА на Московскую область

Фото: воробьёв.рф

Пострадавшие Всего в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Девять человек пострадали в Котельниках, в том числе ребенок. Один взрослый отказался от госпитализации, еще одному мужчине помощь оказали амбулаторно.

В Дзержинском мужчина с ранениями шеи доставлен в Люберецкую больницу.

Три человека пострадали в Раменском, в том числе 10-летняя девочка.

В Люберцах пострадали двое мужчин. Состояние обоих оценивается как средней тяжести.

В Солнечногорске мужчина получил осколочное ранение плеча.

Из ТЦ «Садовод» в Люберецкую больницу госпитализирован мужчина с осколочными ранениями брюшной стенки.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, заверил губернатор. Власти находятся «на связи с семьями» и готовы оказать «всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака». Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для приема жалоб после атаки БПЛА. Для приема жалоб и оказания правовой помощи можно позвонить по телефону +7 (916) 240-31-28.

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Разрушения В 6:15 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотникам удалось достичь НПЗ. Возникший пожар локализовали к 14:48 мск. По словам мэра, пострадавших нет. Это уже второй удар по НПЗ за неделю.

Обломки дрона повредили здание на территории ТЦ «Садовод». Пострадавших нет.

В Котельниках из-за падения обломков беспилотника загорелась кровля ТЦ «Белая Дача». Пожар в торговом центре потушили, сообщило МЧС. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

В Люберцах обломки БПЛА повредили здания фитнес-центра и объект в промышленной зоне, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Поврежден выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами. Также обрушились две балконные плиты, одна из них упала на детскую площадку.

В деревне Степаново в подмосковной Электростали обломки БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила легкое ранение плеча. На улице Радио в Электростали после падения обломков загорелся автомобиль.

В Чехове, в деревне Масново-Жуково, беспилотник попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. В поселке Крюково обломки БПЛА упали на нескольких дачных участках.

Два дачных дома загорелись в Павловском Посаде, в деревне Фатеево.

Ситуация в аэропортах

Задержки и отмена рейсов Около 8 тыс. туристов столкнулись с отменой или задержкой рейсов в аэропортах Москвы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По подсчетам АТОР, с 5:00 утра до 14:00 на прилет и вылет было отменено около 120 рейсов. Еще более 160 рейсов задерживались больше чем на два часа.

По информации Минтранса России, на данный момент 53 рейса задерживаются более чем на два часа. Пассажирам предоставляют питание, напитки, а также размещают их в гостиницах. О задержках и изменениях в расписании сообщили авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Россия».

Согласно данным онлайн-табло, отменены более 170 рейсов «Аэрофлота» и ее дочерней авиакомпании «Россия» из Москвы и в направлении столицы. Среди них — более 80 рейсов из Москвы и около 90 — в направлении столицы. Еще более 100 рейсов выполняются с задержками.

«Аэрофлот» рекомендовал пассажирам отмененных рейсов не приезжать в аэропорты для возврата и переоформления билетов.

В S7 сообщили, что при отмене рейса деньги за билеты можно вернуть или обменять их на другие при наличии.

В четырех московских аэропортах в общей сложности отменено или перенесено более 500 рейсов, следует из информации онлайн-табло.

Работа аэропортов В настоящее время в Москве работают три аэропорта — Шереметьево, Внуково и Домодедово. Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию.

В 7:10 мск пресс-служба Шереметьево сообщила об эвакуации пассажиров в безопасные укрытия, в том числе с бортов воздушных судов. До снятия ограничений они находились в укрытиях на паркинге.

Инспекторы Ространснадзора выехали в аэропорты Москвы, где были ограничены прием и отправка рейсов из-за атаки БПЛА. Ространснадзор заверил, что держит ситуацию «под особым контролем». Крупнейшие удары БПЛА по России Читать далее

Ситуация на дорогах Движение транспорта Движение от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД было ограничено в обоих направлениях, сообщало ГУ МВД России по Москве.

На юго-востоке Москвы частично перекрыто движение транспорта.

Полностью закрыты: улица Капотня (от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД), улица Верхние Поля — от пересечения с улицей Марьинский Парк до выезда на МКАД.

Временно изменены маршруты автобусов в районе Капотни. Со стороны МКАД: с711, 739В, 739к, с694, 228, м78, 436, 655. Со стороны улицы Белореченской: с710, с744, с768, с867, с754, м72, с9. В столичном Дептрансе призвали быть внимательными, а также следить за объявлениями водителей.

Автобус 436 идет по МКАД с разворотом на Волгоградском проспекте; с394 — по МКАД с разворотом на 15-м километре без заезда на улицу Верхние Поля; с744 — по МКАД с разворотом на улице Марьинский Парк; 739к — по МКАД с разворотом на Новоегорьевском шоссе. Рекомендации водителям Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов не останавливаться на МКАД и не отвлекаться за рулем во время движения.

Ведомство напомнило, что остановка на проезжей части или обочине создает аварийную ситуацию и мешает проезду спецтехники и работе городских служб.

Все участки МКАД оборудованы камерами фотовидеофиксации, за остановку в запрещенном месте грозит штраф.

Экология Мосэкомониторинг сообщил о низком уровне загрязнения воздуха в Москве. По данным на 14:00, максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений.

В Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе установили 39 постов стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Они проводят отборы проб по 8 показателям в режиме онлайн, сообщили в Минэкологии.

Мария Ежовкина