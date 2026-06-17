Цены роятся

Натуральные продажи меда в рознице в январе—мае снизились на 7–8%. Это продиктовано ростом цен: за год мед подорожал на 12–16%. Издержки пчеловодов выросли из-за неудачного сезона 2025 года, когда бизнес столкнулся с массовой гибелью пчел и растений-медоносов после плохой зимовки. Потребители могли столкнуться и со снижением ассортимента: не всем производителям удалось быстро договориться с розницей о пересмотре цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В январе—мае розничные продажи меда в натуральном выражении упали на 7% год к году, подсчитали в NTech. В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) зафиксировали снижение покупок на 8% в январе—мае год к году. Этот год — уже второй неудачный для меда. В 2025 году его продажи, согласно NTech, упали на 10% в натуральном выражении.

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Продажи меда резко снизились в контексте увеличения цен. В «Чек Индексе» говорят, что его средняя стоимость в январе—мае составила 868 руб. за литр, прибавив 16% год к году. Согласно Росстату, по итогам мая показатель достиг 694,7 руб. за 1 кг, увеличившись на 12,5% год к году. У NTech — совокупные продажи меда в денежном выражении в январе—марте увеличились на 18%. В контексте падения спроса это также указывает на рост цен.

Мед подорожал после вымывания с рынка доступных остатков прошлых сезонов, констатируют в «Чек Индексе».

Член правления ассоциации «Руспродсоюз» и председатель правления Organic Group (выпускает мед под брендом «Берестов А. С.») Дмитрий Галаганов говорит об увеличении розничной стоимости меда в первом квартале на 20% год к году. Себестоимость производства, по мнению эксперта, в то же время прибавила 40%.

Это связано со сложным сезоном прошлого года. Весной поголовье пчел сократилось на 20–25% из-за сложной зимовки, что наложилось на гибель растений-медоносов (см. “Ъ” от 18 мая 2025 года). В РСХБ выпуск меда по итогам всего 2025 года оценивали в 64,8 тыс. тонн, фиксируя рост на 3% год к году. Но данные аналитиков могут не учитывать несистемных производителей. В «Чек Индексе» говорят, что основной объем меда продается в несетевой рознице, на ярмарках и рынках.

Ассортимент меда в рознице, по словам Дмитрия Галаганова, сократился: сети не были готовы полностью принять повышение цен на продукцию, и часть популярных наименований временно исчезла с полок. Именно с этим эксперт связывает падение продаж.

Хотя председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что в крупных сетях мед сохраняет статус востребованного продукта, а его предложение остается стабильным. Он отмечает, что более 99% меда в рознице — российского производства. Небольшой объем импорта формируют нишевые позиции.

Старший бренд-стратег категории бакалея «Вкусвилл» Татьяна Ларина говорит, что сейчас в ассортименте сети 15–20 позиций меда. Их закупочная стоимость растет из-за погодных условий и издержек производителей, констатирует она. Увеличение закупочных цен видят и в «Гипер Ленте». Предложений, по словам представителя компании, не стало меньше. Но доля качественного продукта, с сертификатами соответствия и подтвержденными лабораторными исследованиями, сократилась.

Дмитрий Галаганов предполагает, что в этом году сбор меда вырастет. Это связано не только с низкой вероятностью повторения экстремального неурожая и ростом привлекательности пчеловодства для инвесторов. Хотя существенного прироста количества игроков пока не фиксируются. Согласно Rusprofile, в январе—мае в России зарегистрировали 249 компаний и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на меде. Год к году значение сократилось на 10,4%.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова