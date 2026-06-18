На дорожные камеры снова наводят фокус

Межфракционная группа депутатов Госдумы направила в правительство новую версию законопроекта, запрещающего передавать частным компаниям камеры для фиксации нарушений. Оборудование должно находиться только в собственности РФ или субъектов, уверены парламентарии. Они утверждают, что практика привлечения бизнеса к развитию сети камер приводит к заинтересованности бизнеса в извлечении прибыли из ошибок водителей. Эксперты в запрете не видят смысла: участие частных компаний в развитии сети камер сегодня ограничено и контролируется государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» внесла в правительство проект поправок к закону «Об автомобильных дорогах» (“Ъ” ознакомился с текстом).

Парламентарии предлагают разрешить для фиксации нарушений ПДД применять только те дорожные камеры, которые находятся в федеральной и региональной собственности.

Передача оборудования физическим или юридическим лицам при этом будет запрещена.

Сейчас регионы могут заключать с коммерческими организациями концессионные соглашения, по которым камеры устанавливает и обслуживает бизнес, но все материалы направляются в ГИБДД. Существуют концессии с различными механизмами возврата инвестиций.

Так, в Подмосковье, Курганской области, Республике Алтай и в Забайкалье концессионеры получают долю от каждого оплаченного штрафа, а в Рязанской области и Ингушетии — процент от общего штрафного дохода в бюджет.

«Допуск частных структур к фиксации нарушений создает конфликт интересов, так как операторы получают прибыль за счет собранных штрафов, что делает их заинтересованными в увеличении количества правонарушений,— уверены депутаты.— Это стимулирует установку технических средств в местах с запутанной организацией движения, где водители совершают неумышленные ошибки».

По данным ГИБДД, в 2025 году по результатам работы 32,5 тыс. камер было возбуждено 214,2 млн дел в отношении автовладельцев, выписано штрафов на общую сумму 205,8 млрд руб. Открытой статистики о постановлениях, вынесенных с помощью «концессионных» комплексов, не существует.

Попытки ужесточить требования к «камерным» концессиям предпринимались и раньше. В 2019 году экс-вице-премьер Максим Акимов говорил, что ГЧП в области фиксации нарушений являются «средством коммерциализации», и призывал «придушивать серые схемы». Он же предлагал убрать из концессий связку между числом штрафов и вознаграждением концессионеров, но в итоге правила так и не были изменены.

Концессии критикуют и в МВД: в 2025 году глава ведомства Владимир Колокольцев жаловался, что значительная часть дорожных фондов, куда поступают сборы от штрафов, уходит на компенсацию затрат операторов фотовидеофиксации.

Более того, в 2024 году Госдума уже рассматривала законопроект, запрещающий эксплуатацию частных комплексов. Тогда депутаты предлагали записать этот запрет в КоАП. Представители профильного комитета по госстроительству указали, что идея «позитивная», но поправки нужно вносить в закон об автодорогах (см. “Ъ” от 24 января 2024 года), и законопроект отклонили. Парламентарии провели работу над ошибками и собираются внести исправленный законопроект вместе с отзывом правительства.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) говорят о бессмысленности предлагаемого запрета.

Уже сегодня все камеры, используемые в рамках государственно-частного партнерства, еще до начала эксплуатации обязательно передаются в собственность госорганов.

Частные компании лишь устанавливают и обслуживают оборудование, утверждают в ОКО. В ассоциации также напомнили о вступившем в силу в сентябре 2024 года федеральном законе, который исключает возможность установки приборов в произвольных локациях. «Все места размещения определяются ГИБДД и транспортными властями,— обращают внимание в ОКО.— А материалы о нарушениях направляются в федеральную систему МВД "Паутина". В нее могут попасть лишь данные с официально установленных камер, и получить прибыль в обход этих правил нельзя».

Иван Буранов