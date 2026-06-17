Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану в случае недовольства США меморандумом

Президент США Дональд Трамп заявил, что если в итоге его не устроят положения меморандума о взаимопонимании с Ираном, то он возобновит удары по территории республики. Об этом господин Трамп сказал на саммите G7 во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (в центре)

Фото: Christian Hartmann / Reuters Дональд Трамп (в центре)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы»,— пригрозил господин Трамп (цитата по AP).

Дональд Трамп отметил, что работа над соглашением между США и Ираном еще продолжается. Кроме того, президент США опроверг сообщения СМИ о создании частного инвестиционного фонда объемом $300 млрд для поддержки Ирана.

16 июня Дональд Трамп предупредил Иран о «немыслимых последствиях», если республика снова попытается получить ядерное оружие. По словам американского президента, Тегеран никогда не будет владеть ядерным оружием.

Меморандум о взаимопонимании Иран и США заключили в ночь на 15 июня. Итоговое соглашение должно быть подписано 19 июня в Швейцарии. NYT со ссылкой на иранские источники уточняла, что в подписании поучаствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, а также Аббас Аракчи.