Депутатские домогательства признаны судом

Следственный комитет России добился заочного ареста и объявления в розыск сочинца Юрия Напсо, который с 2007 года был депутатом Госдумы от ЛДПР и в 2025 году лишился мандата за отсутствие на заседаниях в течение двух лет. По версии обвинения, отъезд господина Напсо из России в 2023 году был связан с конфликтом с его помощницей, которая обвинила парламентария в изнасиловании. По заявлению девушки было возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо (2017 год)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо (2017 год)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении жителя Сочи Юрия Напсо в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании, сообщил “Ъ” сотрудник правоохранительных органов. Согласно судебному решению, он на два месяца будет помещен в СИЗО после экстрадиции из-за границы или задержания в России. Обвиняемый, который с 2007 по 2025 год являлся депутатом Госдумы от ЛДПР, объявлен в федеральный и международный розыск. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) по городу Москве по заявлению местной жительницы, работавшей в Госдуме РФ в должности помощника депутата Напсо. Затем его передали в ГСУ центрального аппарата Следственного комитета. Сотрудники главка и обратились в суд.

Инцидент, о котором идет речь в уголовном деле, произошел 22 марта 2023 года.

По версии обвинения, девушка находилась в служебной квартире депутата в Москве. В какой-то момент Юрий Напсо применил к ней физическую силу и заставил вступить с ним в интимные отношения.

Покинув квартиру, девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании, 1 апреля 2023 года Юрий Напсо самолетом Belavia вылетел из Минска в Ереван. С того момента депутат не возвращался в Россию, объясняя это тем, что авиаперелеты запрещены ему врачами в связи с тяжелым заболеванием. Юрий Напсо в разговоре с “Ъ” объяснял, что он вел прием избирателей и другую депутатскую работу дистанционно. В апреле 2025 года Госдума лишила господина Напсо мандата за неявку на пленарные заседания в течение более 200 дней.

Уголовное дело об изнасиловании было возбуждено в сентябре 2025 года, но в январе 2026 года его прекратили по формальным основаниям: выяснилось, что господин Напсо в момент возбуждения дела был членом участковой избирательной комиссии в Ростовской области от «Справедливой России», то есть должен был соблюдаться особый порядок привлечения фигуранта. В феврале 2026 года расследование возобновилось.

Юрий Напсо при общении с “Ъ” объяснял информацию об уголовном деле по-разному. Осенью 2025 года экс-депутат сообщил, что узнал о возбуждении дела из СМИ и не имеет даже предположений о том, какая именно женщина могла обвинить его в изнасиловании.

В феврале 2026 года господин Напсо признался, что он, оформив развод с женой, сожительствовал с помощницей-студенткой, которой полностью доверял. По словам экс-парламентария, девушка подделала его подпись на бланке и перевела на свой счет 2 млн руб. якобы в качестве премии.

Когда махинация была раскрыта, сообщил экс-депутат, он потребовал вернуть деньги, в отместку девушка якобы обвинила его в изнасиловании.

Получить комментарий Юрия Напсо о заочном аресте “Ъ” не удалось: его телефон не ответил. В 2024 году суд изъял имущество господина Напсо и его близких стоимостью 1,4 млрд руб. в связи с нарушением парламентарием антикоррупционного законодательства. Несколько дней назад завершился еще один спор с участием экс-депутата: Лазаревский райсуд Сочи отменил решение 2017 года в защиту чести и достоинства Юрия Напсо, который просил опровергнуть публикации блогера Александра Валова о причастности парламентария к коррупции.

Защита господина Напсо обжаловала в Мосгорсуде решение о его аресте, но апелляция согласилась с версией следствия и поддержавшей его Генпрокуратурой.

Анна Перова, Краснодар