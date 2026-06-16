Состояние 500 богатейших людей за день выросло на рекордные $336 млрд
За 15 июня совокупное состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на $336 млрд, пишет Bloomberg. По данным агентства, это самый большой суточный прирост за всю историю. Их совокупное состояние достигло рекордных $13,3 трлн.
Состояние богатейших людей мира увеличилось благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Первое место в рейтинге сохранил владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в $1,27 трлн. В топ-5 также входят основатели Google Ларри Пейдж ($314 млрд) и Сергей Брин ($292 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($267 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($247 млрд).
Текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном был согласован в ночь на 15 июня. Официальное подписание документа планируется 19 июня в Швейцарии. После этого две страны проведут первый раунд переговоров.