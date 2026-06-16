Состояние 500 богатейших людей за день выросло на рекордные $336 млрд

За 15 июня совокупное состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на $336 млрд, пишет Bloomberg. По данным агентства, это самый большой суточный прирост за всю историю. Их совокупное состояние достигло рекордных $13,3 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Маск Фото: AP / Mark Schiefelbein, File Один из основателей Google Ларри Пейдж Фото: Eduardo Munoz / Reuters Сергей Брин Фото: Evan Agostini / Invision / AP Джефф Безос Фото: Reuters Ларри Эллисон Фото: Evan Vucci / AP Следующая фотография 1 / 5 Илон Маск Фото: AP / Mark Schiefelbein, File Один из основателей Google Ларри Пейдж Фото: Eduardo Munoz / Reuters Сергей Брин Фото: Evan Agostini / Invision / AP Джефф Безос Фото: Reuters Ларри Эллисон Фото: Evan Vucci / AP

Состояние богатейших людей мира увеличилось благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Первое место в рейтинге сохранил владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в $1,27 трлн. В топ-5 также входят основатели Google Ларри Пейдж ($314 млрд) и Сергей Брин ($292 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($267 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($247 млрд).

Текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном был согласован в ночь на 15 июня. Официальное подписание документа планируется 19 июня в Швейцарии. После этого две страны проведут первый раунд переговоров.