Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в Иране

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эта инициатива по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана стала уже седьмой попыткой Сената США принять подобную резолюцию. Аналогичные попытки предпринимались ранее, и одно из голосований в Сенате в мае 2026 года завершилось с результатом 50 сенаторов против и 47 за ограничение полномочий. Ранее, в 2025 году, после ударов США по иранским ядерным объектам, Сенат уже рассматривал схожий законопроект, который обязывал президента согласовывать с Конгрессом любые военные действия. Также предпринимались попытки ввести ограничения после начала операции США и Израиля против Ирана в феврале-марте 2026 года.

Несмотря на отклонение резолюции Сенатом, Палата представителей США ранее приняла аналогичный документ, обязывающий Дональда Трампа завершить конфликт с Ираном или получить одобрение Конгресса на его продолжение. Этот шаг Палаты представителей был расценен как сигнал от избирателей, уставших от войны, которая привела к росту цен на бензин. Однако даже в случае принятия обеими палатами Конгресса такая резолюция столкнется с потенциальным вето президента, для преодоления которого потребуется две трети голосов в обеих палатах, что считается маловероятным. Ситуация осложняется тем, что по закону 1973 года президент может вести военные операции без одобрения Конгресса в течение 60 дней, а срок для операции США против Ирана истёк 1 мая 2026 года.