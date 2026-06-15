ЕС ввел санкции против генпрокурора РФ Гуцана и митрополита Тихона

Евросоюз ввел новые санкции против России, включив в черный список более 80 физлиц и организаций. В том числе в перечень попали генпрокурор России Александра Гуцана, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) и бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

Согласно документу, ограничения в отношении господина Гуцана введены из-за его «деятельности, серьезно подрывающей демократию и верховенство права в России». Павел Астахов и митрополит Тихон попали под санкции за поддержку политики и действий России. В ЕС отметили, что господин Астахов выступает в «пророссийских государственных СМИ», где комментирует внешнюю политику Украины и России. Митрополит Тихон обвиняется Советом ЕС в том, что называет боевые действия на Украине «божественно санкционированными».

Кроме того, в санкционный список попали «Лукойл — Западная Сибирь», президентский фонд культурных инициатив,« Газпромнефть шиппинг», НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос).

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что может войти в 21-й пакет санкций ЕС по России. EUObserver позднее сообщал, что в черный список могут внести, в том числе, помощника президента России Владимира Мединского, министра спорта Михаила Дегтярева и главу ФИДЕ Аркадия Дворковича. Источники утверждали, что часть персональных санкций могут объявить как раз 15 июня, до принятия нового пакета.