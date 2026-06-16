Более 90% полотна панорамы «Оборона Севастополя» утрачено после атаки ВСУ

Более 90% полотна музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» уничтожено при пожаре, возникшем после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пресс-служба музея сообщила во «ВКонтакте».

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«В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности пушки и ядра, металлические элементы экспозиции»,— указано в заявлении. Повреждения затронули основную часть полотна.

В пресс-службе добавили, что в здании музея уже начались противоаварийные работы. По словам заведующей отделом «История Крымской войны 1853–1856 гг.» Екатерины Малиновской, характер повреждений оказался крайне тяжелым. Значительная часть живописи и сюжетных элементов утрачена без возможности восстановления. Сохраненные и пережившие пожар предметы используют при дальнейшем восстановлении предметного плана. Не подлежащие восстановлению материалы будут утилизированы.

Ранее губернатор Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что панораму восстановят по цифровой копии, созданной в Карелии. В 2024 году команда петрозаводских программистов и историков оцифровала панораму с помощью видеосъемки и фотограмметрии, уточнил глава региона. Над проектом работали год. Теперь по этой цифровой копии будет восстановлено полотно.

Ночью 10 июня ВСУ ударили беспилотником по музею в Севастополе, что привело к пожару. Его площадь составила 600 кв. м, потушили возгорание к утру следующего дня. Обошлось без пострадавших. Панорама была почти полностью утеряна, однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо сохранились, так как готовились к экспозиции в другом филиале.