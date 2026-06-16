Центробанки вывозят золотые запасы в свои страны из-за растущих геополитических рисков

Центральные банки начали активнее вывозить из хранилищ Нью-Йорка и Лондона свои золотые запасы. По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), 9% опрошенных ЦБ заявили, что за последние 12 месяцев увеличили объемы хранения золота внутри своих стран. В прошлом году таких было лишь 5%. Также 10% опрошенных центробанков заявили, что диверсифицировали свои зарубежные хранилища золотых запасов — годом ранее таких было в пять раз меньше (2%). Крупнейшие хранилища золотых запасов сейчас находятся в Нью-Йорке (Федеральный резервный банк Нью-Йорка, более 500 тыс. золотых слитков примерно на $900 млрд) и в Лондоне (Банк Англии, около 400 тыс. золотых слитков примерно на $800 млрд).

Как отмечает WGC, «эта тенденция, по всей видимости, сохранится». Сообщается, что 7% опрошенных ЦБ планируют увеличить объемы хранения золота внутри своих стран, а 9% — диверсифицировать зарубежные хранилища в следующем году.

Всемирный золотой совет не раскрывает конкретных причин растущего желания ЦБ вывозить запасы золота в свои страны. Однако говоря о причинах, влияющих на планы центробанков сохранять или увеличивать запасы золота в нынешней ситуации, отмечается, что 85% опрошенных указали в числе таких причин «защиту от геополитических рисков». Кроме того, в интервью Financial Times руководитель управления WGC по международному сотрудничеству Шаокай Фань заявил, что «геополитические опасения» и «боязнь постоянного доступа к золоту» являются движущей силой тенденции к репатриации слитков и диверсификации мест хранения. «Эти опасения, конечно, назревали давно. Но я думаю, что центральные банки сейчас относятся к этому серьезнее, больше задумываясь о том, где им следует хранить свое золото»,— полагает представитель WGC.

Евгений Хвостик