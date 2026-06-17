Более 1 тыс. иностранцев получили российскую визу «традиционных ценностей»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Указ президента Владимира Путина от августа 2024 года, позволяющий иностранцам, разделяющим российские традиционные ценности, в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание (РВП) без подтверждения владения русским языком, знаний истории и основ законодательства РФ, является частью более широкой миграционной политики. Этот указ направлен на привлечение людей, которые не приемлют «деструктивные неолиберальные идеологические установки» своих стран и готовы поддерживать российские ценности.

Данная инициатива не ограничивается только выдачей виз. Так, например, в октябре 2025 года сообщалось, что 344 иностранца уже получили российское гражданство по упрощенной схеме, а более 2,2 тысяч подали заявления на временное проживание. Важно отметить, что концепция интеграции мигрантов через разделение традиционных российских ценностей легла в основу утвержденной президентом новой Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, которая призвана увеличить число таких переселенцев.

В целом, поддержка «традиционных российских духовно-нравственных ценностей» является одним из приоритетов политики РФ, что отражается как в миграционной политике, так и в других областях. Например, в сфере образования с 2026-2027 учебного года в школах будет введен предмет «Духовно-нравственная культура России», а также существует законопроект о выдаче ВНЖ иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию из-за поддержки России. Ранее, в конце 2025 года, МВД также разрабатывало законопроект, который предусматривал временное убежище в случае «русофобии» в родной стране или невозможности соблюдать семейные ценности, признаваемые РФ. Отмечается, что перечень государств, политика которых противоречит российским ценностям, утверждается правительством РФ по представлению МИД.