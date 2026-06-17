Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 1 тыс. иностранцев получили российскую визу «традиционных ценностей»

Свыше 1,1 тыс. иностранцев получили в России визу «традиционных ценностей». Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил директор консульского департамента МИДа Алексей Климов.

Обладателями таких документов в основном стали граждане Германии (168 человек), Франции (140 человек) и США (105 человек). Визы также получили граждане Италии, Эстонии, Латвии, Канады, Литвы и Австралии.

Речь идет о визе на три месяца, утвержденной указом президента Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Ее могут получить граждане стран из перечня государств, «реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки». Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзамена на знание русского языка и истории, если разделяют такие ценности. Документ был подготовлен для «поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Указ президента Владимира Путина от августа 2024 года, позволяющий иностранцам, разделяющим российские традиционные ценности, в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание (РВП) без подтверждения владения русским языком, знаний истории и основ законодательства РФ, является частью более широкой миграционной политики. Этот указ направлен на привлечение людей, которые не приемлют «деструктивные неолиберальные идеологические установки» своих стран и готовы поддерживать российские ценности.

Данная инициатива не ограничивается только выдачей виз. Так, например, в октябре 2025 года сообщалось, что 344 иностранца уже получили российское гражданство по упрощенной схеме, а более 2,2 тысяч подали заявления на временное проживание. Важно отметить, что концепция интеграции мигрантов через разделение традиционных российских ценностей легла в основу утвержденной президентом новой Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, которая призвана увеличить число таких переселенцев.

В целом, поддержка «традиционных российских духовно-нравственных ценностей» является одним из приоритетов политики РФ, что отражается как в миграционной политике, так и в других областях. Например, в сфере образования с 2026-2027 учебного года в школах будет введен предмет «Духовно-нравственная культура России», а также существует законопроект о выдаче ВНЖ иностранцам, которые подверглись уголовному преследованию из-за поддержки России. Ранее, в конце 2025 года, МВД также разрабатывало законопроект, который предусматривал временное убежище в случае «русофобии» в родной стране или невозможности соблюдать семейные ценности, признаваемые РФ. Отмечается, что перечень государств, политика которых противоречит российским ценностям, утверждается правительством РФ по представлению МИД.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд