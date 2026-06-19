ЦБ укоротил шаг

Совет директоров Банка России 19 июня продолжил курс на смягчение денежно-кредитной политики, но перешел на минимальный шаг снижения ставки — 25 базисных пунктов. Ее новое значение — 14,25% годовых. Причины выросшей осторожности ЦБ — неустойчивость снижения инфляции, ускорение роста кредитования, опасения по поводу высоких расходов бюджета. Впервые отдельно как фактор роста цен выделено «временное снижение производства моторного топлива». Неутешительный для рынков сигнал на будущее — далее ставка будет снижаться не так быстро, как это было заложено в апрельском базовом сценарии.

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Снизив ставку с 14,5% до 14,25% Банк России в своем заявлении, в первую очередь, традиционно указал на ситуацию с ценами. В апреле — мае инфляция была весьма низкой — с поправкой на сезонность всего в среднем 2,1% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале. Но здесь роль сыграли волатильные позиции — и в июне темпы роста цен могут ускориться, ожидает ЦБ. Оценка устойчивой инфляции по-прежнему находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год, а годовой показатель на 15 июня составил 5,6%.

ЦБ так же не впечатлило июньское снижение инфляционных ожидания населения и бизнеса (см. «Ъ» за 18 июня). Регулятор отметил, что они остаются на повышенном уровне и это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Можно было предположить, что снизить ставку более значимо, на 0,5% — 1% ЦБ вынудят слабые показатели роста ВВП в этом году, которые могли бы чуть «разогнать» более дешевые деньги для экономики. Но регулятор, судя по его заявлению считает, что с экономикой в целом все нормально.

Отмечено, что по оперативным данным, во втором квартале показатели экономической активности улучшились и что в целом в первой половине 2026 года «экономика растет умеренными темпами». Рост потребительского спроса ускорился, инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, «но остается сдержанной».

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Также, по оценкам ЦБ, замедлилось снижение напряженности на рынке труда, а денежно-кредитные условия продолжили смягчаться (при этом «остаются жесткими»). Кредитная активность в последние месяцы выросла как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Склонность домашних хозяйств к сбережению в целом остается высокой.

Вывод ЦБ в целом не изменился: «проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте». При этом к факторам роста цен впервые отнесено «временное снижения производства моторного топлива».

Еще один негативный для инфляции фактор — состояние бюджета. «Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии», — заключил ЦБ. О невозможности соблюсти нулевой первичный дефицит в ближайшие годы недавно заявлял министр финансов Антон Силуанов.

Вадим Вислогузов