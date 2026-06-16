Старые песни о думском

Президент Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва, дав официальный старт избирательной кампании. С того же дня начался отсчет основных избирательных действий по подготовке и проведению выборов. Информационная среда, в которой будет проходить кампания, по сравнению с 2021 годом заметно изменилась, а вот состав участников практически все тот же, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как ожидается, уже 17 июня Центризбирком (ЦИК) утвердит календарь выборов, определив сроки основных этапов кампании. Минюст сразу после выхода указа президента опубликовал список из 17 партий, имеющих право участвовать в выборах: 18-й еще недавно была «Гражданская платформа», но в начале июня вступило в силу решение Верховного суда о приостановлении ее деятельности. На том же заседании ЦИК планирует уточнить перечень партий, которым для выдвижения кандидатов не требуется собирать подписи (так называемая парламентская льгота). Сейчас в нем 12 организаций (пять парламентских плюс те, у кого есть хотя бы одна фракция в региональном заксобрании), но с учетом последних изменений должно остаться 11. Это «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, «Справедливая Россия» (СР), ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Яблоко», «Зеленые», «Родина» и Партия прямой демократии.

Выдвижение кандидатов пройдет с 17 июня по 11 июля, а не позднее 24:00 следующего дня ЦИК должен получить от них все необходимые документы. После получения от комиссии разрешения на открытие избирательного счета не имеющие парламентской льготы партии могут приступать к сбору подписей в свою поддержку (их требуется не менее 200 тыс.). Завершить его они должны до 18:00 мск 5 августа — это последний срок подачи в ЦИК документов для регистрации. На решение вопроса о регистрации у комиссии есть десять дней: таким образом, круг участников предстоящей кампании должен окончательно определиться не позже 15 августа.

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Парламентские партии намерены провести все необходимые процедуры намного раньше. Первой из них — уже 20 июня — предвыборный съезд проведет КПРФ, подтвердил “Ъ” собеседник в партии. ЛДПР, как сообщил Daily Storm со ссылкой на источник, назначила мероприятие на 23 июня. Съезд ЕР, как говорил ранее председатель ее Высшего совета Борис Грызлов, состоится 28 июня. А «Новые люди» и СР проведут свои форумы 1 и 4 июля, рассказали “Ъ” представители этих партий.

Официально днем голосования назначено 20 сентября, но в течение десяти дней после публикации указа ЦИК должен принять решение о продолжительности голосования. Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова отмечала, что, скорее всего, выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Также в комиссии анонсировали максимально широкое применение досрочного голосования в приграничных регионах и там, где введено военное положение. Оно может начаться уже с 28 августа.

Предвыборную агитацию партии вправе начинать с момента выдвижения кандидатов, а агитация в СМИ стартует за месяц до основного дня голосования, то есть с 20 августа. Не позднее чем за десять дней до того же дня партии, зарегистрировавшие списки, должны опубликовать свою предвыборную программу. Жеребьевку бесплатного предвыборного эфира ЦИК проведет по окончании процесса регистрации, но не позднее 18 августа. В те же сроки должна состояться еще одна жеребьевка, по итогам которой партии получат порядковые номера в бюллетенях.

Главные новации выборов-2026 Для организаторов кампании: разрешены выборы в условиях военного положения: решение об этом принимает Центризбирком (ЦИК) по согласованию с Минобороны и ФСБ. Особенности проведения такой кампании также устанавливает ЦИК; изменена схема одномандатных округов: в новых субъектах РФ созданы шесть округов, по одному округу добавилось в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, в десяти регионах стало на один округ меньше; регионам разрешено создавать экстерриториальные участки (за пределами «родного» субъекта); детально регламентированы дистанционное электронное голосование (с помощью гаджетов избирателей) и электронное голосование (через терминалы на участках). Во втором случае «должна быть обеспечена возможность голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе». Для партий и кандидатов: кандидаты получили право дистанционно открывать и вести специальные избирательные счета; в перечень граждан, не имеющих права избираться, добавлены иноагенты и лица, осужденные по «экстремистским» статьям УК или за сексуальные преступления против несовершеннолетних (в течение пяти лет после снятия судимости). Баллотироваться также запрещено гражданам, подвергнутым административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики или распространение экстремистских материалов (в течение года после вынесения наказания); партиям и кандидатам запрещено принимать пожертвования от организаций, учрежденных иноагентами, а также от лиц, внесенных в реестр экстремистов и террористов. Установлен минимальный размер пожертвований — 3% от МРОТ; в предвыборной агитации запрещено использовать образы умерших людей, а также сгенерированные нейросетями изображения реальных или вымышленных лиц (кроме зарегистрированных кандидатов). Запрещена агитация на интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен по решению Роскомнадзора. Для избирателей: живущие за рубежом россияне смогут голосовать только за партийные списки; у кандидатов, поменявших фамилию, имя или отчество в последний год до выборов, в бюллетенях будут также указываться прежние личные данные.

Установить общие итоги выборов ЦИК должен не позднее чем через две недели после окончания голосования, хотя обычно это происходит гораздо быстрее. А в ГАС «Выборы» данные протоколов начинают появляться практически сразу после закрытия всех избирательных участков.

Грядущие выборы заметно отличаются от предыдущих, отмечают опрошенные “Ъ” политологи. Прежде всего сильно поменялась информационная среда, указывает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: сократилось влияние ряда соцсетей, которые в 2021-м были законодателями мод. Проблемы с интернетом тоже ощутимы и могут еще более усилиться. И, конечно, контекст СВО оказывает очень серьезное влияние, добавляет эксперт. Он также отмечает и некоторые институциональные изменения: «Новые люди» стали понятным элементом политического ландшафта, и есть подозрение, что у СР хватит инерции, чтобы удержаться в следующем созыве. Но ничего нового и яркого не появилось — в отличие от выборов-2021, когда главная интрига была в том, появится ли пятая думская партия, заключает господин Минченко.

По мнению политолога Алексея Макаркина, самым заметным обещает стать отсутствие Владимира Жириновского, который был бессменным участником выборов с 1993 года. Хотя участникам кампании недавно запретили использовать образы умерших людей, голосование за ЛДПР все равно будет носить мемориальный характер, уверен эксперт. Кроме того, на более заметную роль в политической жизни претендуют участники СВО, однако кадровой революции (по крайней мере в составе фракции ЕР) ждать не стоит, полагает господин Макаркин: судя по итогам праймериз, баланс между истеблишментом и новыми кандидатами сохраняется.

Анастасия Корня, Григорий Лейба