Петербург снова бандитский

Сотрудники ФСБ доставили в Москву одного из самых влиятельных предпринимателей в Санкт-Петербурге — 75-летнего Илью Трабера — и его бизнес-партнера Владимира Даниленко. Уголовное дело в отношении коммерсантов может быть связано с убийством выборгского депутата Александра Петрова в 2020 году. В 1990-е бывший офицер-подводник Трабер торговал антиквариатом, получив соответствующее прозвище Антиквар, а после переключился на портовую инфраструктуру, логистику и энергетику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 75-летнему Илье Траберу у правоохранительных органов возникли серьезные вопросы

Фото: «Фонтанка.ру» К 75-летнему Илье Траберу у правоохранительных органов возникли серьезные вопросы

Фото: «Фонтанка.ру»

На момент публикации официальной информации о задержании Ильи Трабера и Владимира Даниленко так и не появилось, однако источники “Ъ” в правоохранительных органах подтвердили, что оба фигурируют в уголовном деле, возбужденном Главным следственным управлением СКР, оперативное сопровождение которого осуществляют сотрудники ФСБ и угрозыска полиции.

Именно сотрудники этих структур с раннего утра 17 июня проводили обыски и выемки документов в Санкт-Петербурге по адресам, связанным с 75-летним предпринимателем. Также силовики были замечены журналистами в офисе бизнесмена на Старорусской улице и на отдельных его предприятиях.

По версии источников “Ъ”, внезапный интерес правоохранителей к господину Траберу возник в связи с уголовным делом об убийстве в октябре 2020 года выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова.

Киллер, согласно материалам следствия, с довольно приличного расстояния выстрелом в сердце из снайперской винтовки убил господина Петрова у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление, расследование которого председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль, было совершено по найму и могло быть связано с бизнесом потерпевшего.

Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (хотя завод позже сообщал, что господин Петров вышел из акционеров еще в 2012 году). Его сын, Виталий Петров,— первый российский гонщик «Формулы-1».

По одной из версий, показания о возможной причастности к преступлению Антиквара следствие получило от засекреченных свидетелей.

Версию решили отработать самым тщательным образом, отправив оперативно-следственную группу из Москвы в Санкт-Петербург. Теперь следственные действия с фигурантами продолжатся в столице. Если допрос в центральном здании СКР в Техническом переулке завершится предъявлением обвинения, господ Трабера и Даниленко ждет Басманный райсуд. Избежать стражи по ч. 2 ст. 105 УК (умышленное убийство) практически невозможно.

Илья Трабер, окончивший Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище и служивший офицером на атомной подводной лодке К-22 «Красногвардеец», в 1980 году уволился в запас и начал работать барменом в ленинградском заведении «Жигули». В 1991 году основал реставрационно-коммерческий центр (из-за чего получил прозвище Антиквар), специализировавшийся на реставрации и торговле антиквариатом. Позже он стал совладельцем Петербургского нефтяного терминала, Петербургской топливной компании, компании «Совэкс» (оператор заправки самолетов в Пулково) и других активов. Из части бизнеса он затем вышел. По данным СПАРК, сегодня он остается совладельцем девяти действующих предприятий. В их числе — Приморский универсально-перегрузочный комплекс, Приморский универсальный терминал, «Приморск Инвест», «Балтийский метанол» и «Экологический флот». Ему принадлежат доли в компаниях «Бюро цифровых проектов», «Интеллектуальные системы» и ПКИ СПБ, а также предприниматель контролирует 100% ООО РЭСТ и ООО «Сатур».

В 2008 году испанские власти объявили господина Трабера в розыск по делу о «русской мафии», связав его с тамбовской ОПГ, но спустя десять лет Национальный суд королевства оправдал всех фигурантов.

После этого господин Трабер добивался опровержения порочащих его сведений в издании Publico, в которых говорилось, что россиянин якобы угрожал прокурору Хосе Гринде Гонсалесу и его семье, и в 2024 году он выиграл в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к испанцу. Однако в марте следующего года Санкт-Петербургский горсуд отменил решение первой инстанции. Интересы господина Трабера представляли около 40 адвокатов из России, Испании, Греции, Франции и Швейцарии.

Его петербургские юристы задержание бизнесмена не комментировали.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург