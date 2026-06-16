Yum Brands продала сеть Pizza Hut за $2,7 млрд

Yum Brands сообщила о продаже сети пиццерий Pizza Hut за $2,7 млрд. Продажа активов связана с увеличением конкуренции на рынке быстрого питания и осторожностью потребителей в расходах, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пиццерия Pizza Hut на Тверской улице в Москве, 1994 год Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Первая пиццерия Pizza Hut в России, Москва, Кутузовский проспект, 1990 год Фото: Виталий Созинов / ТАСС Фото: Андрей Бабушкин / ТАСС Фото: Андрей Бабушкин / ТАСС Следующая фотография 1 / 4 Пиццерия Pizza Hut на Тверской улице в Москве, 1994 год Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Первая пиццерия Pizza Hut в России, Москва, Кутузовский проспект, 1990 год Фото: Виталий Созинов / ТАСС Фото: Андрей Бабушкин / ТАСС Фото: Андрей Бабушкин / ТАСС

Бизнес Pizza Hut в Китае приобретает компания Yum China за $1,2 млрд, а остальная часть сети перейдет инвестиционной компании LongRange Capital за $1,5 млрд. В мае после старта эксклюзивных переговоров Yum с LongRange Capital компания сообщила, что рассматривает различные варианты для Pizza Hut. В том числе допускалась возможность продажи бизнеса из-за того, что сеть по динамике стала уступать другим брендам группы в сегменте быстрого питания, например Taco Bell.

Рынок фастфуда продолжает сталкиваться с ослаблением спроса, а в американских сетях пиццерий повышаются затраты на сырье и ингредиенты. С одной стороны, это связано с интересом потребителей к здоровому питанию и популярностью препаратов для снижения веса. С другой стороны, на рынок влияет повышение инфляции и ухудшение потребительских настроений.

О том, что Yum Brands может продать сеть пиццерий, стало известно в ноябре 2025 года из финансового отчета компании за третий квартал года.

Pizza Hut — второй по величине оператор пиццерий в США с 6,5 тыс. точек. В прошлом году объем продаж сети на американском рынке составил $5,6 млрд. По всему миру работает около 20 тыс. пиццерий Pizza Hut. Yum Brands ушла из России в 2023 году, продав рестораны KFC и Pizza Hut российским операторам.