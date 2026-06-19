Историка-иноагента Эйдельман заочно приговорили к восьми годам за военные фейки

Московский городской суд признал историка Тамару Эйдельман (внесена в реестр иностранных агентов) виновной в реабилитации нацизма и распространении фейков о вооруженных силах России. Ее заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамара Эйдельман (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: @eidelman (объявлена в РФ иноагентом) Тамара Эйдельман (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: @eidelman (объявлена в РФ иноагентом)

О таком наказании ходатайствовал во время прений прокурор. Также историку на пять лет запретили администрировать сайты. Ее лишили звания «Заслуженный учитель Российской федерации». Приговор выносили в отсутствие обвиняемой, она находится в розыске.

По версии следствия, в мае прошлого года Тамара Эйдельман (иноагент) опубликовала на своем канале видеозапись авторской программы, в которой содержались негативные сведения о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. В июле того же года, утверждают следователи, историк распространила в соцсети под видом достоверных сообщений «заведомо ложную информацию» о действиях российской армии.

Тамара Эйдельман (иноагент) — российский историк, педагог, заслуженный учитель России (с 2003 года до вынесения приговора). С 1986 по 2021 год преподавала историю и обществознание в московской школе № 67, позднее перешла в должность заведующей кафедры истории. Читала лекции в школе «Прямая речь» и вела аудио-курсы по истории на радио Arzamas. После выхода на пенсию занялась историко-просветительской деятельностью в интернете. С 2019 года снимает лекции на YouTube «Уроки истории с Тамарой Эйдельман» (иноагент). В марте 2022 года ее внесли в реестр иноагентов, через два года — в июне 2024 года — возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.