Главные новости за 2 – 6 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Саратовская область

«Ритуал» требует у мэрии Саратова возместить 21 млн руб. за строительство крематория. Ранее недостроенное здание было изъято у похоронного агентства.

В Саратове экс-главу структуры областного ККН Александра Огольцова задержали из-за закупок экспертиз. Его подозревают в превышении полномочий.

В Саратове депутаты обвинили «Т Плюс» в сборе денег за отсутствующее отопление. Спикер Госдумы направил депутатский запрос прокурору региона Сергею Филипенко с просьбой проверить обоснованность роста стоимости отопления.

Военком Саратовской области спас подчиненного от суда, отправив на СВО.

Детские «свадьбы» в Саратове раскритиковали в Госдуме.

В малые города и села Саратовской области требуются сотни работников культуры. В 2026 году бюджет культуры региона увеличился почти в три раза.

В Саратове новый владелец спецсчета получит доступ к старым взносам за капремонт.

Второй этап модернизации трамвая в Саратове превысит 22 млрд руб.

Экс-зампреду правительства Павлу Мигачеву отменили домашний арест в Саратове.

Бывший завод Bosch в Энгельсе перешел в управление нового холдинга.

Волгоградская область

Андрей Бочаров возглавил волгоградское отделение «Единой России». Он утвердил семь партийных заместителей. Политолог Илья Гращенков считает это сигналом о перезапуске региональной партийной машины и переходе к более жесткой и синхронизированной модели управления.

Школьника отправили под арест за кражу 22 золотых слитков у волгоградца.

СК расследует атаку БПЛА на Волгоград, в результате чего пострадали пять человек.

Пензенская область

Задолженность предприятий Пензенской области превысила 282 млрд руб.

В деле о жилищных сертификатах для бывших мигрантов в Сердобске появился новый эпизод.

Суд в Пензе согласился досрочно выпустить сына экс-главы Мордовии Меркушкина.

Обход Бессоновки на трассе М5 в Пензенской области получил одобрение госэкспертизы.

В Пензе нашли подрядчика для освоения 126 млн руб. на капремонте гимназии.

Астраханская область

Астраханских фермеров обязали контролировать скот на законодательном уровне.

Суд отказал астраханскому агентству по делам молодежи во взыскании президентского гранта с АНО.

Суд разрешил компании экс-депутата гордумы Астрахани достроить жилой комплекс.

В Астрахани директора АНО «Местные» заподозрили в присвоении гранта на патриотическое воспитание.

СКР проверит семью «мертвой» астраханской экс-чиновницы МинЖКХ на пособничество. Ранее стали известны подробности ее 13-летнего заточения в собственном доме.

Осужденный экс-глава УКСа стал заместителем мэра Астрахани.

В Астрахани возбуждено дело из-за переноса капремонта памятника архитектуры на 19 лет.

Нина Шевченко