Повестка для комиссара

Военком Саратовской области Андрей Ермаков оспорил решение суда о незаконном освобождении призывника от службы, которое связано с делом фельдшера Татьяны Маматовой. Ее осудили на штраф в 6 млн руб. за три эпизода взяток. Маматова получала деньги от желающих избежать призыва и, как утверждает, передавала их своим руководителям, включая Олега Тараненко. Его начальник Андрей Ермаков приказом отправил господина Тараненко в командировку в зону СВО, в результате уголовное преследование прекратилось — сейчас бывший фигурант снова возглавляет районный военкомат в областном центре. Против Маматовой завели новое дело об освобождении еще пятнадцати призывников. В письме президенту она связала это с показаниями на руководителей.

Андрей Ермаков возглавляет Военный комиссариат Саратовской области с января 2023 года

Фото: ИА «Версия-Саратов» Андрей Ермаков возглавляет Военный комиссариат Саратовской области с января 2023 года

Фото: ИА «Версия-Саратов»

Военком Саратовской области Андрей Ермаков подал апелляционную жалобу на решение Фрунзенского райсуда областного центра, который по требованию прокуратуры признал незаконным решение военкомата о негодности одного из призывников к военной службе. Речь, как выяснил «Ъ», идет об инциденте, по которому к многомиллионному штрафу приговорена фельдшер военкомата Татьяна Маматова.

Согласно тексту приговора, первый эпизод дела о взятках за освобождение от призыва начался в марте 2024 года. Тогда мать одного из призывников в поисках способа избавить сына от срочной службы вышла на Татьяну Маматову. Маматова согласилась помочь за взятку в 190 тыс. руб. В апреле того же года она передала знакомому врачу 30 тыс. руб. за подделку результатов медкомиссии. Тот проколол призывнику пазухи носа и ввел туда жидкость. На рентгеновском снимке это создало видимость патологии, что позволило молодому человеку избежать призыва.

Решение об освобождении от призыва приняла комиссия под председательством военкома Ленинского района Саратова Олега Тараненко 11 июня 2024 года после прохождения обследования. Направление туда дал господин Тараненко.

В суде было установлено еще два схожих эпизода — по каждому из них Татьяна Маматова полностью признала вину, подчеркнув, что часть полученных средств передала своим руководителям — военкому Заводского и Октябрьского районов Саратова Владимиру Червонному и военкому Ленинского района Саратова Олегу Тараненко, рассказала суду и следствию Татьяна Маматова. Она также предоставила органам список из девятнадцати призывников, которые, по ее данным, получили военные билеты незаконно.

29 декабря 2025 года Кировский районный суд города Саратова признал Татьяну Маматову виновной в трех эпизодах получения взятки и с учетом раскаяния оштрафовал на 6 млн руб. Подсудимую, которая была в СИЗО с марта 2024 года, освободили из-под стражи в зале суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с нее в доход государства 280 тыс. руб. — именно столько денег она получила лично.

При этом летом 2024 года, пока слушалось дело Маматовой, военком Саратовской области полковник Андрей Ермаков издал приказ о направлении своего подчиненного, обвиняемого во взятках Олега Тараненко, в служебную командировку в зону СВО с 14 июля 2024 года. Фрунзенский районный суд города Саратова, получив соответствующие документы, приостановил уголовное дело в отношении него. На данный момент, согласно сайту правительства Саратовской области, Олег Тараненко является военкомом Заводского и Октябрьского районов Саратова.

31 января 2026 года в отношении Маматовой было возбуждено новое уголовное дело по фактам, связанным с освобождением от призыва, по данным следствия, еще пятнадцати призывников. В письме Маматовой на имя президента Владимира Путина (документ есть в распоряжении «Ъ») она связала возбуждение нового дела с данными ею показаниями в отношении Владимира Червонного, Олега Тараненко и Андрея Ермакова. Последний, по ее словам, помог подчиненным избежать уголовного преследования.

26 февраля 2026 года военком Саратовской области Андрей Ермаков подал апелляционную жалобу на решение Фрунзенского районного суда, который по требованию военной прокуратуры признал незаконным освобождение от службы одного из фигурирующих в деле Маматовой призывников. В жалобе господин Ермаков указал на соблюдение процедуры медицинского освидетельствования и отметил, что приговор Маматовой не вступил в законную силу, а потому изложенные там обстоятельства не должны ложиться в основу других судебных решений.

Никита Маркелов