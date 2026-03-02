Бывший завод Bosch в Энгельсе перешел в управление нового холдинга

Бывший завод немецкого концерна Bosch в Энгельсе вошел в состав холдинга «Е1 Групп», созданного в декабре 2025 года. По данным РБК, новая структура аффилирована с бывшим руководством российского подразделения Bosch.

Согласно ЕГРЮЛ, АО «Е1 Групп» 25 февраля этого года приобрела завод «Энгельс Электроинструменты» (выпускает продукцию под брендом «Метеор Тех»). До этого предприятие учреждало АО «Интернет Проекты». «Е1 Групп» руководит Александр Брюзгин.

Предприятие в Энгельсе является единственным производителем электроинструментов на территории России. Другие российские бренды используют сборку в Китае. Наличие собственного производства дает заводу право на преференции при госзакупках, отмечает издание.

В 2025 году объем российского рынка электроинструментов снизился на 25–30%. Загруженность мощностей завода остается неполной, предприятие фиксирует убытки. По данным за 2023 год, выручка ООО «Энгельс Электроинструменты» упала на 80% до 632 млн руб., чистые убытки компании составили 206 млн руб.

В марте 2022 года немецкое руководство завода объявило о приостановке производства в России. В апреле 2023 года предприятие у Bosch приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. После ребрендинга завод получил название ООО «Энгельс Электроинструменты». Осенью 2024 года S8 Capital перепродал актив холдингу «Севергрупп» Алексея Мордашова. Тогда же «Севергрупп» получила другие производственные площадки, включая заводы по выпуску свечей зажигания и отопительных котлов, а также объекты шинной группы «Кордиант».

В июне 2025 года структура IT-компании Softline (ООО «Интернет проекты») выкупила завод у «Севергрупп». В компании объясняли сделку необходимостью балансировки промышленного портфеля группы, отмечая, что дальнейшее развитие предприятия не соответствовало стратегии холдинга.

В начале февраля холдинг «Севергрупп» завершил консолидацию бывших активов немецкого концерна. Входящая в группу компания «Термотехника Энгельс» выкупила завод «ЕВРА» и его сбытовую компанию «Евра Варме Рус».

Нина Шевченко