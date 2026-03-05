Суд разрешил компании экс-депутата гордумы Астрахани достроить жилой комплекс

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на апелляционное определение по делу о строительстве многоэтажного жилого комплекса «Прогресс Сити» на улице Татищева, 12 в Астрахани. Суд отменил решение апелляционной инстанции, признававшее выданное разрешение на строительство незаконным, и оставил в силе определение Ленинского районного суда, которое подтвердило правомерность действий застройщика и региональных властей. Об этом в компании сообщили изданию «Арбуз».

Разбирательство в суде между жителями соседних домов с застройщиком ООО СЗ «Прогресс Импульс» и минимущества Астраханской области длилось с июня 2025 года. В акте суда указано, что в марте 2024 года компания получила разрешение на строительство высотного многоквартирного дома. Жители настаивали, что возведение 75-метрового здания в непосредственной близости от старого фонда может повлиять на фундаменты существующих построек. Также астраханцы утверждали, что из-за нового ЖК в их квартирах будет меньше естественного освещения.

ООО СЗ «Прогресс Импульс» входит в девелоперскую компанию «Прогресс», основанную экс-депутатом гордумы Виктором Тарасенко. По данным ЕГРЮЛ, 99% доли в «Прогресс Импульс» принадлежит ООО «Инова», которую также учреждает господин Тарасенко. В настоящее время бизнесмен контролирует 30 юрлиц, большая часть из которых входит в ГК «Прогресс», в том числе в Екатеринбурге. Общая выручка за 2024 год составила 2,3 млрд руб.

Летом 2025 года Ленинский районный суд Астрахани отказал жителям в удовлетворении иска, придя к выводу, что застройщик представил весь необходимый пакет документов, включая положительное заключение экспертизы ООО «Экспертная группа «Союз». Однако в ноябре Астраханский областной суд отменил это решение. Апелляционная инстанция сочла, что положительное заключение экспертизы базировалось на недействующем градостроительном плане от 2022 года, тогда как застройщик обращался за разрешением уже по новому плану от февраля 2024 года.

Кассационная инстанция с такой позицией не согласилась, посчитав выводы областного суда ошибочными. В своем определении судьи указали, что у министерства отсутствовали предусмотренные законом основания для отказа в выдаче разрешения, поскольку проектная документация прошла необходимую экспертизу и соответствовала всем требованиям градостроительного законодательства.

В девелоперской компании сообщили журналистам, что строительство будет возобновлено. На момент приостановки работ монолит возвели уже на 23 этажа. Также там отметили, что все обязательства перед участниками долевого строительства сохраняются, а реализация проекта продолжится в штатном режиме.

По данным ДОМ.РФ, застройщик арендует участок, на котором строит 23-этажный жилой комплекс на два подъезда. Дом рассчитан на 420 квартир, 105 из которых уже проданы (21%). При этом на территории ЖК предусмотрено только 42 машиноместа. Два уже купили. Средняя цена за 1 кв. м жилья около 176 тыс. руб. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию к концу сентября этого года, а выдать ключи жильцам через год.

Нина Шевченко