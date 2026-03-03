Экс-зампреду правительства Павлу Мигачеву отменили домашний арест в Саратове

Судья Волжского районного суда Татьяна Садомцева отменила обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, ранее инкриминировали ч. 2) бывшему заместителю председателя правительства Саратовской области Павлу Мигачеву домашний арест. Меру пресечения заменили на запрет определенных действий, сообщил посетивший заседание корреспондент ИА «Общественное мнение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратовской области Фото: Правительство Саратовской области

Господин Мигачев содержался под домашним арестом с мая 2025 года. Теперь фигурант имеет право выходить из дома и общаться с кем-то, кроме членов семьи. Для обвиняемого действует комендантский час — с 22:00 до 8:00. Также бывшему чиновнику запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими.

Павел Мигачев окончил в 2000 году СГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В течение девяти лет работал в коммерческом секторе, а затем стал начальником отдела капстроительства в мэрии Саратова. В декабре 2016 года перешел в МУП «Саргоркапстройкомплект». С июня 2017 по март 2019 года он был первым заместителем министра строительства и ЖКХ Саратовской области. В марте 2019 года стал заместителем главы администрации Саратова по строительству. С июля того же года до октября 2022 занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, после чего стал заместителем губернатора Романа Бусаргина.

По версии следствия, господин Мигачев с января по декабрь 2021 года выплатил троим сотрудникам регионального управления Росреестра субсидии общей суммой 4 млн руб. на покупку квартир в Саратове. Силовики утверждают: указанные лица не имели соответствующего права, «поскольку являются федеральными государственными гражданскими служащими».

Павел Мигачев действовал в рамках постановления областного правительства «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Саратовской области единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». В СКР подчеркивали, что экс-чиновник выделил субсидии «из личной заинтересованности». В чем состояла последняя, следователи не уточняют. Дело по материалам регионального УФСБ завели в апреле 2025 года.

Дарья Васенина