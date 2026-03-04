В Саратове новый владелец спецсчета получит доступ к старым взносам за капремонт

В Саратовской области скорректируют правила доступа к данным о взносах на капремонт. Изменения в местный закон готовят по требованию прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И.о. старшего помощника прокурора Саратовской области по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти, органами местного самоуправления Антон Иванов

Фото: Саратовская областная Дума И.о. старшего помощника прокурора Саратовской области по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти, органами местного самоуправления Антон Иванов

Фото: Саратовская областная Дума

Суть поправок в том, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Если раньше получать информацию у фонда капремонта могли только определенные категории граждан, то теперь в этот список добавили еще одну — представителя, которого выберут собственники квартир на общем собрании.

Также новые возможности появятся у тех, кто недавно стал владельцем специального счета. Его могут определить как жильцы, так и местная администрация. Такой владелец сможет напрямую запросить у регионального оператора все данные по прошлым платежам: сколько было начислено, есть ли долги, платили ли жильцы пени, и прочую информацию, важную для ведения фонда.

Инициативу уже обсудили в профильном комитете областной думы. Депутаты идею одобрили и планируют рассмотреть проект закона на ближайшем заседании парламента.

Главная цель нововведений — сделать информацию о капремонте более открытой и доступной для жителей, а также дать новому владельцу счета полную картину финансовой истории, чтобы он мог грамотно распоряжаться деньгами.

Татьяна Смирнова