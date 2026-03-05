СКР проверит семью «мертвой» астраханской экс-чиновницы МинЖКХ на пособничество

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела в отношении астраханской экс-чиновницы МинЖКХ Марианны Ступиной, сообщили в региональном следкоме. Кроме того, действиям лиц, помогавших женщине скрываться 13 лет, дадут правовую оценку.

Фото: Кадр из ток-шоу «Пусть говорят» Семью астраханской экс-чиновницы Марианны Ступиной проверят на пособничество

Фото: Кадр из ток-шоу «Пусть говорят»

Сотрудники астраханского СК расследуют уголовное дело о присвоении денежных средств, незаконном изготовлении платежных документов и отмывании денег (ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Это стало одной из тем передачи, вышедшей в эфире Первого канала.

Супруг Ступиной рассказал о плане побега Марианны, ее нахождении в Казани и инсценировке собственной смерти. Бывшая чиновница нашла объявление о погибшей в Новосибирской области женщине с похожей внешностью, аналогичной группой крови и шрамом от кесарева сечения. После этого Сергей Ступин отправился на опознание, предъявил документы жены и получил свидетельство о смерти.

В эфире господин Ступин утверждал, что все 13 лет «заточения» семья жила на его зарплату, а супруга скрывалась из-за того, что боялась за жизнь мужа и их дочери Екатерины. Последняя настаивала в студии на невиновности матери и утверждала, что та больна и ей необходима помощь.

Приглашенные на телепередачу эксперты заявили о необходимости дать правовую оценку действиям членов семьи Марианны Ступиной, которые помогали ей долгое время «притворяться» мертвой. В связи с этим глава СКР поручил руководству астраханского следкома доложить не только о результатах расследования уголовного дела экс-чиновницы, но и по доводам телепередачи.

Марина Окорокова