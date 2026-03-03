Второй этап модернизации трамвая в Саратове превысит 22 млрд рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал второй этап модернизации трамвайной сети в Саратове. Это будет реконструкция путей маршрутов №4, 7, 10 и 11. Бюджет проекта составит более 22 млрд руб. Оставшиеся трамвайные маршруты и производственную базу планируют обновить на третьем этапе.

Фото: t.me / volodin_saratov Фото: t.me / volodin_saratov

В ходе модернизации должны быть капитально отремонтированы депо, тяговые подстанции, линии электропередач, рельсошпальная решетка. Требуется заменить сам подвижной состав, отметил господин Володин. «Мы смогли решить задачу локально. Заработали маршруты № 8, 9 и 6. Буквально в ближайшее время запустим «тройку» от 6-й Дачной до Кировского депо. Затем осенью запустим второй этап этого маршрута: от Кировского депо до Детского парка, и через Мирный переулок замкнем», — сказал председатель ГД РФ.

Модернизация трамвайной сети в Саратове началась в 2023 году. Сроки реконструкции неоднократно срывались. В январе 2024 года был расторгнут контракт на сумму более 2,7 млрд руб. с подрядчиком маршрута №9 — ООО «Фракджет-Строй», который должен был завершить работы к концу 2023 года. Позже в срыве обвинили заказчика ООО «Саратовгорэлектротранс», после этого уволили тогдашнего директора Сергея Моисеева.

Месяц компанией руководил на тот момент подследственный Иван Козаченко. В октябре 2023 года саратовская прокуратура вернула его дело о злоупотреблении должностными полномочиями на доследование (ст. 285 УК РФ). В начале марта 2024 года он, будучи на посту директора СГЭТ, запросил оклад в 175 тыс. руб., что возмутило областных депутатов. Он уволился с формулировкой «по собственному желанию». Кресло директора занял Николай Токарев.

В мае 2024 года сообщалось, что работы по трем маршрутам (№6, 8, 9) завершат до конца года. В сентябре того же года подрядчик «СП ТрансТоннельСтрой», которое реконструирует трамвайные пути маршрута № 6, заявил об угрозе срыва сроков окончания работ.

В ноябре 2024 года возбудили уголовное дело о мошенничестве при проектировании путей трамвая №9. МВД сообщало, что обманным путем было похищены средства заказчика в размере 21,1 млн руб.

В январе 2025 года губернатор Роман Бусаргин писал, что «"девятка" почти готова, с "восьмеркой" ситуация хуже, с "шестеркой" еще хуже». Движение по маршрутам №8 и 9 запустили в мае. Маршрут №6 начал работу в июле.

В августе прошлого года саратовская прокуратура заподозрила структуру мэрии Москвы ООО «СП Транстоннельстрой» в мошенничестве, указав на системные нарушения и факты саботажа.

В январе этого года начался монтаж контактной сети для трамвая №3.

Нина Шевченко