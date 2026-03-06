Детские «свадьбы» в Саратове раскритиковали в Госдуме

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал проверить организаторов детских «свадеб» у психиатров. Такое заявление парламентарий сделал после публикации в сети фотографии, на которых запечатлены дети и подростки в образах жениха и невесты.

Фото: t.me / govoritmilonov

В частности подобные мероприятия не первый год проходят во Дворце бракосочетаний в Саратове. Во время экскурсий для дошкольников и школьников выбирают из группы жениха и невесту и проводят им «шуточную» церемонию.

Господин Милонов назвал подобные мероприятия сомнительными. «Мне кажется, этот опыт нужно проверить. Провести экспертизу — психолого-психиатрическую. Но в любом случае, я считаю, что подобное не совсем уместно»,— приводит его слова «Подмосковье сегодня».

Депутат отметил, что, хотя детские игры в семью — естественная часть взросления, целенаправленное воспроизведение именно брачной церемонии требует более осознанного возраста. Свою позицию депутат проиллюстрировал аналогией с «детским шампанским»: по его мнению, такая имитация может формировать у ребенка неверные поведенческие стереотипы. «Я бы своего ребенка на такую "свадьбу" не отправил»,— резюмировал он.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Саратове Юлия Васильева сравнила детские «свадьбы» с игрой в «дочки-матери». По ее мнению, такие игры помогают детям знакомиться с устройством семьи. Омбудсмен добавила, что в регионе «имеется практика по раннему духовно-нравственному воспитанию детей».

Нина Шевченко