Суд в Пензе согласился досрочно выпустить сына экс-главы Мордовии Меркушкина

Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Алексея Меркушкина — сына бывшего губернатора Самарской области и экс-главы Мордовии Николая Меркушкина. Решение в силу еще не вступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Железнодорожный районный суд Пензы Фото: Железнодорожный районный суд Пензы

В сентябре 2025 года Первомайский районный суд Пензы признал бывшего зампреда правительства Мордовии, акционера Мордовпромстройбанка виновным по трем статьям: дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организация злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин передал взятку в 7 млн руб. руководителю республиканского отделения Волго-Вятского ГУ Центробанка Александру Тренькину за сохранение лицензии у подконтрольного его семье «Мордовпромстройбанка». Преступление замаскировали под сделку купли-продажи акций оператора кондитерской фабрики ОАО «Ламзурь», заплатив за ценные бумаги значительно выше рыночной стоимости. Также по данным СК РФ, Меркушкин в составе организованной группы причастен к хищению бюджетных средств при продаже республике имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по завышенной цене (более 271 млн руб.).

Алексей Меркушкин был задержан в 2021 году при попытке вылететь в Минск. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу свыше 152 млн руб.

Вопрос об УДО судья Дмитрий Мышалов рассмотрел 27 февраля. В пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы сообщили РИА Новости, что Меркушкин освобожден от оставшейся части наказания на два года два месяца 15 дней. Представитель исправительного учреждения охарактеризовал осужденного положительно, а представитель потерпевшего, хоть и возражал против УДО, подтвердил, что материальный ущерб по делу возмещен в полном объеме еще в сроки, установленные для добровольного исполнения приговора.

Нина Шевченко