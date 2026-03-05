Пролетели со «Свифтом»

В Саратове задержали бывшего директора научно-производственного центра по историко-культурному наследию Александра Огольцова, его подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, с 2022 по 2024 год руководитель и другие должностные лица учреждения и профильного комитета заключали с коммерческими организациями прямые договоры на проведение государственных историко-культурных экспертиз без конкурсных процедур, общая сумма превысила 20 млн руб. Исполнителями таких работ часто выступали компании, связанные с бывшим главой комитета культурного наследия Борисом Куликовым. С 2018 по 2024 год аффилированные ему организации получили подряды на общую сумму порядка 120 млн руб.

Владимир Мухин возглавляет комитет культурного наследия Саратовской области с 2016 года

Фото: Правительство Саратоской области

Фото: Правительство Саратоской области

В Саратове задержали бывшего директора ГКУК «Научно-производственный центр по историко-культурному наследию Саратовской области» (НПЦ), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Экс-менеджера подозревают в превышении должностных полномочий (п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Ъ — Средняя Волга» выяснил, что речь идет об Александре Огольцове. Вместе с ним по делу проходят другие должностные лица упомянутого учреждения, а также комитета культурного наследия Саратовской области, которому подведомственно НПЦ.

По версии следствия, с января 2022 года по декабрь 2024-го господин Огольцов и другие фигуранты, «превышая свои должностные полномочия, без проведения конкурсных процедур организовали заключение с коммерческими организациями прямых договоров на проведение государственных историко-культурных экспертиз (ГИКЭ — „Ъ“) на общую сумму свыше 20 млн руб.». Злоумышленников вычислили сотрудники регионального УФСБ. Александра Огольцова задержал СКР. Сейчас решают вопрос о мере пресечения.

ГКУК «НПЦ» существует с декабря 1999 года. С августа 2025 года директором учреждения работает Евгений Борисенков. Господин Огольцов руководил НПЦ ровно восемь лет — с 17 августа 2017 года до 18 августа 2025-го.

«Ъ» изучил 180 доступных в ЕИС «Госзакупки» тендеров и контрактов НПЦ до конца 2024 года. С 2012 года до середины 2018-го отображаются меньше трех десятков закупок. Летом 2018 года, спустя год после назначения Александра Огольцова, учреждение объявляет первые тендеры на ГИКЭ проектов зон охраны ряда объектов культурного наследия (ОКН).

Первые два конкурса с предложением до 16 и 50 тыс. руб. потенциальные подрядчики оставили без внимания. В августе сумма выросла до 1,27 млн руб., но желающих снова не нашлось. Затем НПЦ заключает контракт стоимостью 1,15 млн руб. с единственным поставщиком. В карточке заказа его данные скрыли, но на сайте регионального правительства указано, что документацию для пяти крупных ОКН, среди которых «Театр оперы и балета», «Бельгийское общество трамваев», «Фабрика „Кизнер и Глок“», разработало ООО «Свифт».

ООО «Свифт» создано в феврале 2018 года бывшим главой ККН Борисом Куликовым. С июля и сентября 2018 года соответственно «Свифтом» руководит и владеет Юлия Свешникова (Rusprofile). Ранее предпринимательница работала экспертом в ООО «Экспертиза Поволжья» — организация принадлежала Сергею Лесному, принявшему также в 2018-м у Бориса Куликова дела в ООО «Центр экспертиз и научных исследований» — еще одной архитектурно-инженерной организации. Упомянутые и ныне ликвидированные, а также существующее ООО «КВС-Строй» (исполнитель 110 контрактов на работы с ОКН, учредитель и директор — Сергей Лесной) зарегистрированы по одному адресу в Саратове — ул. Чернышевского, 88.

В конце сентября 2018-го, подав единственную заявку, «Свифт» получил договор на проведение ГИКЭ зон охраны для трех ОКН регионального значения, среди которых здание саратовской гордумы на Московской, 35. Стоимость контракта составила 776 тыс. руб. при начальной цене 777 тыс.

Следующая подходящая закупка НПЦ — разработка зон охраны памятников для «Особняка Рейнеке» на Пушкина, 22 и «Дома Тюльпина» на Сакко и Ванцетти, 40. Начальная цена — 865,6 тыс. руб. Зарегистрировали шесть заявок, три из которых отклонили. Две из одобренных подали ООО «НПЦ „Приоритет“» и «Центр экспертиз...». Предложив 760 тысяч рублей, 1 апреля 2019 года победила первая из указанных компаний.

ООО «НПЦ „Приоритет“» принадлежит упомянутому Борису Куликову и Наталии Брагинец. Господин Куликов руководит организацией с февраля 2018 года. Также бизнесмену принадлежат ООО «Георесурс-КБ» и ООО «Проектно-экспертное бюро „Паритет“». Организации занимаются охраной исторических мест и памятников, архитектурными работами.

В тот же день, 1 апреля, между теми же организациями и с точно таким же результатом разыграли договор на разработку проекта зон охраны «Усадьбы инженера Захарова» в Саратове на Пушкина, 3. Подряд отдали «Приоритету» за 480 тыс. руб. Спустя три дня компания выигрывает еще один контракт. За 300 тыс. руб. (начальная — 432 тыс.) «Приоритет» описал зону охраны занимающего большую часть квартала здания на Советской, 60 (между Мирным переулком и улицей Чапаева). Сегодня в «Училище коммерческом 1905 года, архитектора Алексея Салько» расположены частные школа «ЛИЕН» и «Саратовский колледж инновационных профессий», госуниверситет имени Вавилова, территориальное управление Росимущества, др.

10 апреля 2019 года «Приоритет» Бориса Куликова получил договоры на зоны охраны для «главпочтамта» на Московской и Чапаева (298,6 тыс. руб. при начальной цене аукциона — 432,8 тыс.), а также для «Дома Ананьина» на Вольской, 97 (295 тыс.; начальная — 432,8 тыс.). «Центр экспертиз...» в тот день выиграл подряд на аналогичные работы по «Дому книги» на проспекте Столыпина и Вольской (295,5 тыс.; начальная — 432,8 тыс.). 17 апреля «Центр экспертиз...» получает заказ стоимостью 573 тыс. руб. (начальная — 865,6 тыс.); 19-го — 285 тыс. (432,8 тыс.). 24 апреля конкурс с максимальной ценой 865,6 тыс. руб. признают несостоявшимся в связи с подачей одной заявки от «Приоритета». Также 17 апреля подряд на разработку проекта зон охраны ОКН получило ООО «Тамбовский научно-технический центр строительства и архитектуры» (294 тыс. руб.; 432,8 тыс.).

17 июня 2019 года «Свифт» получил контракт стоимостью 419 тыс. руб. (начальная — 617,5 тыс.), еще два участника конкурса — «Центр экспертиз...» и тамбовское ООО «Экспертиза Черноземья». 25 июня контракты распределили следующим образом: «Свифт» — 210 тыс. руб. и 215 тыс.; «Экспертиза Черноземья» — 225 тыс. и 215 тысяч. Упомянутые «Тамбовский научно-технический центр...» и «Экспертиза Черноземья» принадлежат одному человеку — Борису Демину, он же руководит организациями.

В дальнейшем тенденция сохраняется. Большую часть заказов НПЦ распределяли между «Приоритетом», «Свифтом», «Центром экспертиз...». Изредка в конкурсах участвовало ООО «ПЭБ „Раритет“» (ныне ликвидирована, владелец и директор — Борис Куликов).

За указанный следствием срок — 2022–2024 гг. — аффилированные компании суммарно выиграли в конкурентных закупках подряды на сумму 27,35 млн руб. (10 подрядов из 20-ти, 50%).

Еще 12,26 млн руб. организации освоили в качестве единственных поставщиков (25 подрядов из 35-ти, 71,4%). Рассматриваемые общества также выступали друг для друга субподрядчиками.

«В 2022 году были исследованы 107 объектов, в 2023 и 2024 годах — по 98. Итоговое количество может незначительно меняться, так как зависит не только от финансирования, но и от необходимого объема исследования. Например, в составе одного объекта может находится несколько зданий или одно строение»,— уточнили «Ъ» в пресс-службе ККН.

С 2018 по 2021 год включительно «Приоритет», «Центр экспертиз...» и «Свифт» выиграли 46 из 76 или 60,5% конкурентных тендеров НПЦ на сумму 44,64 млн руб. В качестве единственных поставщиков компании освоили 20,162 млн руб., получив 42 из 47 подрядов — 89,3%.

За 2018–2024 гг. упомянутые организации, а также «Раритет» получили суммарно порядка 120 млн руб. Общества выиграли 56 из 97 конкурсов (57,7%) и заключили 67 из 83 контрактов единственных поставщиков (80,7%). В общем доля аффилированных лиц составила 68,3% от общего числа договоров.

Среди заказчиков связанных с Борисом Куликовым компаний есть и другие ведомства, а также учреждения Саратовской, Тюменской, Оренбургской, Московской областей и Москвы, Пермского края и других регионов. По данным Rusprofile, самые активные, многомиллионные клиенты, например, «Георесурса-КБ» — региональные «дочки» «Газпрома» и «Транснефти». Для них компания делает археологические исследования.

Ныне ликвидированный «Центр экспертиз», помимо Саратова, получал контракты в Краснодаре, Волгограде, Оренбурге, Челябинске, Москве, Тамбове, Кирове, Пензе и других городах России. Аналогично и «Свифт», «Экспертиза Поволжья», «Приоритет» и др. «Экспертиза Поволжья» выиграла тюменский конкурс, обойдя «Георесурс-КБ». Пока подряды в Саратове получали бизнесмены из Красноярска, саратовские коммерсанты выигрывали красноярские конкурсы.

Дарья Васенина